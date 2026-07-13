김대헌 호반그룹 사장, 호주 현장경영…AI 전력 인프라 공략 박차

AI 데이터센터·전력망 수요 확대

오세아니아 시장 공략 속도

글로벌 고객사와 협력 논의

대한전선 호주 사업 현황 점검

이미지 확대 김대헌(왼쪽 네번째) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 9일 호주 시드니 트랜스그리드 본사에서 제니퍼 휴스(왼쪽 다섯번째) 트랜스그리드 송전망 건설·투자사업 부문 총괄을 비롯한 관계자들과 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트 계약 체결식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대헌(왼쪽 네번째) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 9일 호주 시드니 트랜스그리드 본사에서 제니퍼 휴스(왼쪽 다섯번째) 트랜스그리드 송전망 건설·투자사업 부문 총괄을 비롯한 관계자들과 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트 계약 체결식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

호반그룹이 인공지능(AI) 산업 성장과 에너지 전환에 힘입어 빠르게 확대되는 오세아니아 전력 인프라 시장 공략에 속도를 내고 있다.

호반그룹은 김대헌 기획총괄사장이 지난 6일부터 일주일가량 호주를 방문해 글로벌 파트너 및 주요 고객사와 사업 협력 방안을 논의하고, 대한전선 호주법인과 사업 현장을 점검했다고 13일 밝혔다.

이번 현장경영은 AI 데이터센터와 전력망 투자 확대에 대응하며 글로벌 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 호반그룹은 대한전선과 함께 글로벌 전력 인프라 시장을 적극 공략하고 있으며, 김 사장은 주요 해외 시장을 직접 찾아 현안 점검과 함께 사업 기회를 발굴하는 등 현장 중심 경영을 이어가고 있다.

김 사장은 호주 시드니에 도착해 글로벌 데이터센터 개발·운영 기업인 ‘에어트렁크’(AirTrunk) 경영진과 만나 데이터센터 전력 인프라 분야 협력 확대 방안을 논의했다. AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 구축 수요와 향후 추진 예정인 사업 정보를 공유하고, 데이터센터 전력 인프라 분야의 중장기 협력 가능성에 대해 의견을 교환했다.

이어 김 사장은 호주 최대 송전 전력청인 ‘트랜스그리드’(Transgrid) 관계자들과 만나 대한전선이 최근 수주한 AI 데이터센터 전력망 구축 프로젝트의 추진 방향과 세부 계획을 논의했다. 호주 전력망과 재생에너지 시장 변화에 대한 의견을 나누며 협력 관계를 더욱 공고히 하기로 했다.

아울러 김 사장은 대한전선 호주법인을 방문해 사업 운영 현황과 주요 프로젝트 추진 상황을 보고받고, 오세아니아 지역의 전력 수요 증가에 따른 시장 전략을 점검했다. 또한 사업 현장을 찾아 공정과 품질 관리 현황을 살펴보며 임직원들을 격려했다.

김 사장은 글로벌 사업 경쟁력 강화를 위해 주요 해외 거점을 중심으로 현장경영을 지속하고 있다. 올 초 당진공장을 찾아 생산 역량과 미래 설비 투자를 점검했으며, 지난 5월 덴마크와 네덜란드를 방문해 글로벌 재생에너지 기업과 협력 확대 및 유럽 시장 전략을 논의했다. 앞으로도 글로벌 사업 확대 전략에 따라 해외 주요 시장을 찾아 점검하고, 파트너와의 협력을 강화해 나갈 계획이다.

김 사장은 “AI 산업의 성장과 에너지 전환으로 글로벌 전력 인프라 시장이 빠르게 변화하고 있다”며 “수준 높은 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 글로벌 고객과의 협력을 더욱 확대하고, 미래 성장사업의 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

오세아니아는 대한전선의 핵심 전략 시장 가운데 하나다. 대한전선은 2004년 케이블 공급을 시작으로 호주와 뉴질랜드 시장에서 다양한 프로젝트를 수행하며 사업 기반을 확대해왔다. 최근 호주 데이터센터 투자가 확대되며 초고압 전력망 구축 수요도 증가하고 있다. 이에 따라 호반그룹과 대한전선은 시장 성장을 내다보고 사업을 적극적으로 확대할 계획이다.

세줄 요약 호반그룹 김대헌 사장이 호주를 방문해 에어트렁크, 트랜스그리드 등과 만나 AI 데이터센터 전력 인프라 협력 방안을 논의했다. 대한전선 호주법인과 현장도 점검하며 오세아니아 전력망 시장 공략과 글로벌 사업 확대 전략을 살폈다. 호반그룹, 호주서 AI 전력 인프라 공략 강화

김대헌 사장, 에어트렁크·트랜스그리드와 협의

대한전선 호주법인 점검, 현장경영 확대

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