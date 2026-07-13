대한전선, 명지대와 해저케이블 구조 성능검증 협력...경쟁력 강화

하이브리드 구조실험센터와 MOU 체결

해저케이블 구조 검증 역량 고도화

‘다이내믹 케이블’ 개발·인증 기반 마련

HVDC 테스트센터 이어 구조 검증까지

해저케이블 사업 역량 전방위 확대

이미지 확대 대한전선이 지난 10일 경기 용인시 명지대 하이브리드 구조실험센터에서 해저케이블 구조 성능검증 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 가운데 관계자들이 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 홍동석 대한전선 기술연구소장(상무), 김현주 생산·기술부문장(전무), 권승희 명지대 하이브리드 구조시험센터장, 한종욱 본부장.

대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선이 지난 10일 경기 용인시 명지대 하이브리드 구조실험센터에서 해저케이블 구조 성능검증 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 가운데 관계자들이 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 홍동석 대한전선 기술연구소장(상무), 김현주 생산·기술부문장(전무), 권승희 명지대 하이브리드 구조시험센터장, 한종욱 본부장.

대한전선 제공

대한전선이 전문 연구기관과의 협력을 확대하며 해저케이블 품질 및 기술 경쟁력 강화에 나선다.

세줄 요약 대한전선이 명지대 하이브리드 구조실험센터와 해저케이블 구조 성능 검증 협력 MOU를 체결했다. 양사는 전력·통신 케이블의 시험과 평가를 공동 수행하고, 실제 환경을 반영한 검증 체계를 고도화해 품질과 신뢰성을 높일 계획이다. 명지대와 해저케이블 구조 검증 MOU 체결

실환경 모사 시험으로 품질·신뢰성 강화

부유식 해상풍력 대응 기반 마련

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대한전선은 지난 10일 경기도 용인시에 있는 명지대학교 하이브리드 구조실험센터에서 해저케이블 구조 성능 검증 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약식에는 대한전선 생산·기술부문장 김현주 전무와 기술연구소장 홍동석 상무를 비롯해 명지대학교 하이브리드 구조실험센터 권승희 센터장과 한종욱 본부장 등 주요 관계자가 참석했다.이번 협약은 해저케이블의 구조 성능 검증 체계를 고도화하고 관련 기술 연구를 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 양사는 해저케이블 등 전력·통신 케이블 및 산업 관련 제품의 구조 성능 시험과 평가를 공동 수행하고, 관련 기술 연구와 협력을 확대할 계획이다.명지대학교 하이브리드 구조실험센터는 구조물 및 산업 제품의 성능 평가를 수행하는 전문 연구기관으로, 대형 실험 장비와 첨단 계측 시스템을 기반으로 다양한 연구와 시험을 진행하고 있다. 특히 실제 환경을 모사한 하이브리드 실험 기술을 활용해 산업 구조물과 제품의 안전성 및 성능을 평가하는 분야에서 전문성을 보유하고 있다.해저케이블은 해저에서 장기간 운용되는 만큼 실제 환경 조건을 반영한 검증 체계와 제품 신뢰성 확보가 중요하다. 대한전선은 명지대학교 하이브리드 구조실험센터의 전문 시험 인프라를 활용해 해저케이블 검증 체계를 고도화하고 관련 시험 기술 및 연구 역량을 확대해 나갈 방침이다. 특히 향후 성장이 예상되는 부유식 해상풍력 시장에 대응하고, 다이내믹 케이블의 개발부터 성능 평가와 인증까지 국내에서 신속하게 추진할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.대한전선은 연초 당진 케이블 공장 내 초고압직류송전(HVDC) 케이블 전용 테스트센터를 준공하며 제품 시험 및 인증 역량을 강화했다. 이번 협약을 통해 전기적 성능 시험뿐 아니라 구조 검증 분야까지 역량을 확대하며 해저케이블 사업 수행 체계를 더욱 고도화할 것으로 기대된다.대한전선 관계자는 “해저케이블 시장은 기술력뿐 아니라 제품의 신뢰성과 품질 검증 역량이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있다”며 “이번 협약을 통해 구조 검증 역량을 확대하고 글로벌 시장이 요구하는 품질 및 제품 신뢰성을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 연구 개발과 시험 인프라 투자를 확대해 해저 및 HVDC 사업 역량을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.대한전선은 해저 및 HVDC 사업 확대를 위한 투자를 지속하고 있다. 충남 당진에 해저케이블 2공장을 건설 중이며, 1만 1000t급 해저케이블 전용 포설선인 ‘스칸디 커넥터’호를 확보하는 등 생산·시공 역량 확대와 함께 시험·검증 체계 고도화를 추진하고 있다.