호반건설, 한진칼 지분 20.15%로… “단순 투자”

보통주 113만 2900주 추가 취득

2026-07-13 B3면

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호반건설이 한진칼 지분을 추가 매입했다. 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 호반건설은 지난 10일 한진칼 보통주 113만 2900주를 추가로 취득했다고 공시했다. 계열사인 호반호텔앤리조트가 102만 755주, 호반산업이 11만 2145주를 각각 매입했다.이에 따라 호반건설의 한진칼 지분율은 기존 18.46%에서 20.15%로 높아졌다. 조원태 한진그룹 회장과 특수관계인 측 지분율 20.57%와의 차이는 0.42%포인트까지 줄었다.호반건설은 지분 보유 목적을 단순 투자라고 밝혔다. 이번 지분 확대는 국내 항공·물류 산업의 경쟁력 강화 측면에서 시사하는 바가 크다. 최근 고환율, 고유가, 고물류비 등 거시경제의 불확실성이 산업계 전반에 큰 부담으로 작용하고 있다. 이러한 상황에서 풍부한 유동성과 건실한 재무 기반을 갖춘 호반건설로 인해 한진칼이 외부 변동성에 흔들리지 않고 신성장 동력을 모색할 수 있는 든든한 안전판을 확보했다는 평가다.한진칼 이사회와 경영진의 의사 결정 과정에서도 주주 가치가 더욱 중시될 수 있다는 기대가 나온다. 대주주를 견제하고 경영 투명성을 높이는 건전한 주주 간 균형이 형성될 수 있어서다.