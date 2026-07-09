호반그룹·대전창조경제혁신센터,  유망 스타트업 발굴·육성 ‘맞손’

오픈이노베이션 활성화 협약

이미지 확대 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표와 박대희 대전창조경제혁신센터 대표이사가 지난 7일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 유망 스타트업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 협력 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표와 박대희 대전창조경제혁신센터 대표이사가 지난 7일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 유망 스타트업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 협력 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-07-10 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반그룹은 대전창조경제혁신센터와 유망 스타트업 공동 발굴 및 오픈이노베이션 협력 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.이번 협약은 유망 스타트업을 공동 발굴·육성하기 위해 마련됐다. 이를 위해 건설·제조·레저 분야 오픈이노베이션을 활성화하고, 기술사업화 기반 강화를 추진한다. 두 기관은 공동 프로그램 운영을 통해 스타트업의 실증(PoC) 기회를 확대하고, 사업 협력과 투자 연계도 적극 추진할 계획이다.두 기관은 딥테크 스타트업 공동 발굴 및 육성, 오픈이노베이션 프로그램 공동 기획·운영·홍보, 투자유치 연계 및 후속 지원 등에 협력한다. 특히 호반그룹은 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹사의 사업 분야와 연계 가능한 유망 스타트업을 발굴해 실증 및 사업화 검토를 지원한다. 대전창조경제혁신센터는 유망 스타트업 추천과 보육 프로그램 및 실증·투자 연계 등을 맡는다. 앞서 호반그룹은 지난 4월부터 대전창조경제혁신센터의 오픈이노베이션 프로그램인 ‘드림벤처스타(DVS) 12기’ 지원사업에 파트너사로 참여했다.호반그룹은 매년 혁신기술공모전을 운영하며 유망 스타트업 발굴과 사업화 지원을 이어가고 있다. 2020년부터 총 66개 기업에 약 19억원 규모의 사업화 자금을 지원하며 상생 협력을 확대해 왔다.