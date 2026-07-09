유진그룹, 미디어 사업 확장에 2조 투자

K라이프스타일 미디어 추가 인수

“5년내 매출 5000억 이상 달성 목표”

이미지 확대 강희석 유진이엔티 대표가 9일 서울 영등포구 여의도 본사에서 열린 기자간담회에서 미디어 사업에 대한 청사진을 밝히고 있다.

유진그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 강희석 유진이엔티 대표가 9일 서울 영등포구 여의도 본사에서 열린 기자간담회에서 미디어 사업에 대한 청사진을 밝히고 있다.

유진그룹 제공

세줄 요약 유진그룹이 미디어 사업을 새 성장축으로 삼아 10년 내 2조원 이상을 투자했다. 유진이엔티를 중심으로 YTN에 이어 K라이프스타일 미디어를 추가 인수하고, 콘텐츠와 데이터, 커머스, 이벤트를 묶은 플랫폼을 구축할 계획이다. 미디어 사업 10년간 2조원 투자 발표

유진이엔티 중심 플랫폼·인수 확대 구상

YTN 독립성 유지, 데이터·AI 강화

2026-07-10 B3면

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유진그룹이 미디어 사업에 10년 내 2조원 이상을 투자한다고 9일 밝혔다. 기존의 레미콘과 건자재, 금융서비스 등과 함께 그룹의 핵심 성장 축으로 집중 육성하겠다는 취지다.유진그룹 미디어 중간지주사인 유진이엔티는 이날 서울 여의도 본사에서 기자간담회를 갖고 미디어 사업 비전을 발표했다. YTN에 이어 K라이프스타일 분야 전문 미디어를 추가 인수해 콘텐츠와 데이터, 커머스, 이벤트를 결합한 구조를 만들겠다는 구상이다.강희석 유진이엔티 대표는 “뉴스와 콘텐츠를 제작해 광고를 붙이는 기존 방식만으로는 미디어 산업의 성장에 한계가 있다”며 “미디어 브랜드의 신뢰를 바탕으로 K산업에 대한 콘텐츠와 데이터를 제공하고 자본과 글로벌 네트워크를 연결하는 미디어 기반 종합 플랫폼을 구축할 것”이라고 밝혔다.유진그룹은 유진이엔티를 그룹의 미디어 사업 확장과 운영의 중심으로 키우기 위해 올해 300억원의 유상증자를 진행한다.또 미디어 추가 확보, 인수 미디어의 인공지능(AI) 전환, 미디어·콘텐츠 펀드 조성 등을 위해 콘텐츠 분야에 1조 2000억원, 사업 분야에 8000억원 등을 신규 투자할 계획이다. YTN과 유진이엔티, 스튜디오 유지니아 등 미디어 분야에서 5년 안에 매출 5000억원 이상을 달성하겠다는 목표도 내놨다.유진그룹은 앞서 인수한 보도전문채널 YTN의 보도·편집 독립성은 유지하며 제작 인프라와 데이터 분석 역량, 사업 확장에 필요한 투자를 확대한다고도 했다. 남산타워 공간 개발 사업 등 인프라 투자, 탐사·심층 보도 역량 강화, 산업 데이터 분석 기능 확대 등도 추진한다.