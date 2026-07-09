‘불안한 화약고’ 호르무즈 버린다… 새 물길 찾는 산업계

非호르무즈 자구책 마련 안간힘

이미지 확대 미국이 호르무즈 해협에서 발생한 상선 공격에 대한 맞대응으로 이란에 이틀 연속 대규모 공습을 단행한 가운데 8일(현지시간) 미군 중부사령부 소속 해군 군함 20여척이 중동 해역에서 전투 대형을 유지하며 순찰 임무를 수행하고 있다.

미 중부사령부 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국이 호르무즈 해협에서 발생한 상선 공격에 대한 맞대응으로 이란에 이틀 연속 대규모 공습을 단행한 가운데 8일(현지시간) 미군 중부사령부 소속 해군 군함 20여척이 중동 해역에서 전투 대형을 유지하며 순찰 임무를 수행하고 있다.

미 중부사령부 엑스 캡처

세줄 요약 미국과 이란의 군사적 긴장으로 호르무즈 해협 통항 불안이 커지자 국내 산업계가 공급망 재편에 나섰다. 정유사는 사우디 얀부항 우회 도입과 미국·캐나다산 원유 검토를 확대하고, 석화업계도 미국·인도산 나프타를 살피고 있다. 해운업계는 운임 변수와 선박 고립을 우려한다. 호르무즈 해협 불안 재확산, 산업계 긴장 고조

정유사, 얀부항 우회와 원유 수입처 다변화

석화·해운업계, 원가 부담과 운임 변수 대응

2026-07-10 2면

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미국과 이란 간 군사적 긴장감이 다시 급상승하고 글로벌 원유 수송의 최대 요충지인 ‘호르무즈 해협’ 통항 마비가 재개되자, 산업계에서는 아예 지도에서 호르무즈 해협을 없애고 청사진을 짜야 한다는 위기감이 커지고 있다. 변덕스럽게 오르내리는 위협 상황 속에 사실상 ‘죽음의 계곡’으로 변한 호르무즈 해협을 계속 이용할 수는 없다는 것이다.에쓰오일(S-OIL) 등 국내 주요 정유사들은 지난 4월부터 호르무즈 해협이 아니라 홍해 쪽에 위치한 사우디아라비아의 얀부항을 통해 원유를 도입하는 우회 루트를 가동해 왔다고 7일 전했다. 얀부항은 동부 유전지대에서 1200㎞ 길이 파이프라인을 통해 원유를 공급받아 일일 최대 500만 배럴을 처리할 수 있는 사우디 서부 홍해 연안의 수출항이다. 정유업계 관계자는 “정유사들이 다음 달에 쓸 원유 물량은 미리 확보해 두기 때문에 당장 큰 문제가 없다”면서도 “호르무즈가 막히면 원유 가격이 올라간다는 점은 계속 지켜봐야 한다”고 전했다.비(非)호르무즈 지역에서 원유를 확보하는 다변화 정책도 지속되고 있다. 다른 정유업계 관계자는 “약 70% 비중인 중동 원유에 대한 의존도를 완전히 탈피하긴 어렵지만 미국·캐나다 원유 도입도 검토하고 있다”며 “중동에 비해 운임·물류비는 비싸지만 미국산은 관세가 없어 수입을 늘릴 수 있는 요인”이라고 말했다.석유화학 업계는 유가에 연동된 나프타 가격 인상 압박과 ‘역래깅’(원재료 투입 시차에 따른 이익 감소) 현상으로 고군분투 중이다. 석화 업계 관계자는 “이미 호르무즈 불안 여파로 비싸게 산 원료들을 들여와 제품을 만들고 있는 실정이고, 조금 있으면 원료 가격이 떨어질 것을 기대했는데 불확실성이 커졌다”며 “유가와 나프타값이 계속 오를 것이라 예상한 고객사들이 ‘지금이 더 싸다’고 판단해 물량을 미리 확보하려는 수요도 있어 사태를 예의주시해야 한다”고 설명했다. 다른 업계 관계자는 “지난 4개월간 가격 차이는 있었어도 나프타가 부족하지는 않았다”라며 “중동 외에 미국·인도 등에서 나프타를 들여오는 방안도 검토하고 있다”고 전했다.해운업계는 운항 기회의 원천 차단과 선박 고립에 따른 불안감이 거세졌다. 지난 5월 초 피격으로 현재 두바이항에서 수리 중인 HMM의 ‘나무호’는 이달 내 이동을 앞두고 전운이 고조되면서 현지에 완전히 고립될지 모른다는 불안감에 휩싸여 있다. 반면 일각에서는 물류 차질이 해운 운임 급등으로 이어져 ‘반사이익’을 누릴 것이란 기대도 있다. 업계 관계자는 “유조선 업계의 입장에선 호르무즈 이외 지역으로 수입처가 다변화되면서 운항 거리가 늘어나 운임에서 이득을 보는 부분이 있다”고 전했다.빙현지 산업연구원 전문연구원은 “설령 호르무즈 해협이 다시 열린다고 해도 통행료, 위험 수수료 등 문제가 남고 선사들도 리스크를 지면서 통과하려 하진 않으려 하기 때문에 물동량이 연말까지 빠르게 복원되진 않을 것”이라며 “﻿산업계가 제2의 공급망을 갖추는 것은 필수가 됐다”고 분석했다.