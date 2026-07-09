LG디스플레이 “주사율 높을수록 게임 결과도 향상…승률 38% 개선”

게이밍 OLED 모니터 성능 실험 논문 발표

LG디스플레이 직원이 9일 게이밍 모니터 주사율과 게임 수행능력 간의 상관관계를 입증하는 실험을 하고 있다.

LG디스플레이 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG디스플레이 직원이 9일 게이밍 모니터 주사율과 게임 수행능력 간의 상관관계를 입증하는 실험을 하고 있다.

LG디스플레이 제공

정량 지표는 히트 스코어(타격 수)와 이벤트 인터벌 타임(발생부터 제거까지 걸린 시간)을, 정성 지표는 화면 전환 부드러움, 타깃 추적 용이성, 전반적 선호도(5점 척도)를 조사했다.

정성적 지표에서도 응답자들은 주사율이 높을수록 화면이 더 부드럽고, 움직이는 적을 더 쉽게 추적할 수 있다고 평가했다.

LG디스플레이는 이번 연구 결과를 바탕으로 고주사율 게이밍 OLED 제품 경쟁력을 강화하기로 했다.

세줄 요약 LG디스플레이가 성인 게이머 31명을 대상으로 60Hz부터 480Hz까지 주사율을 바꿔 블라인드 테스트를 진행했다. 그 결과 주사율이 높을수록 움직이는 화면의 피사체 식별력이 높아져 반응 속도와 정확도가 향상됐고, 480Hz에서는 승률이 38% 개선됐다. 주사율별 FPS 블라인드 테스트 진행

고주사율일수록 반응·정확도 향상

480Hz에서 승률 38% 개선 확인

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LG디스플레이는 게이밍 모니터의 주사율이 실제 게임 수행 능력에 미치는 영향에 관해 성능 실험을 완료하고 국제 학회 등에 논문을 발표했다고 9일 밝혔다.LG디스플레이가 성인 일반 게이머 31명을 대상으로 블라인드 테스트를 진행한 결과에 따르면 주사율이 높은 모니터를 사용할수록 움직이는 화면에서 피사체 식별력이 높아져 반응 속도와 정확도가 향상됐다.참가자들은 ‘1인칭 슈팅 게임(FPS)’을 60헤르츠(㎐)·240Hz·360Hz·480Hz 등 4가지 주사율로 체험해 정량 지표와 정성 지표를 측정했다.그 결과 히트 스코어의 경우 최저 단계인 60㎐ 대비 최고 단계인 480㎐에서 승률이 38% 개선되는 것으로 나타났다.이러한 성능 향상은 유기발광다이오드(OLED)의 고주사율 특성에 따른 입력 지연(인풋랙)과 잔상(모션 블러) 감소 효과 때문이라는 것이 LG디스플레이의 설명이다.