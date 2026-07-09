‘방위산업 부품 국산화 앞장’ SNT다이내믹스 김상경 수석연구원, 대통령 표창

K2 전차·K9 자주포 핵심 부품 국산화 공로 인정

24년간 방산 기술 자립·수출 경쟁력 강화 기여

이미지 확대 대통령 표창을 받는 김상경 SNT다이내믹스 수석연구원. 2026.7.9. SNT다이내믹스 제공 닫기 이미지 확대 보기 대통령 표창을 받는 김상경 SNT다이내믹스 수석연구원. 2026.7.9. SNT다이내믹스 제공

세줄 요약 SNT다이내믹스 김상경 수석연구원이 방위산업 핵심 부품 국산화와 기술 자립 공로를 인정받아 대통령 표창을 받았다. 그는 K2 전차와 K9 자주포용 자동변속기 개발을 주도하며 국산화와 수출 확대에 기여했고, 차세대 기동장비 연구도 이어가고 있다. 김상경 수석연구원, 방산 국산화 공로 표창

K2·K9 자동변속기 독자 개발과 적용 주도

차세대 기동장비 기술 연구와 수출 지원

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SNT다이내믹스 김상경 수석연구원이 방위산업 핵심 부품 국산화와 기술 자립에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 받았다.SNT다이내믹스는 김 수석연구원이 지난 8일 서울 용산구 전쟁기념관에서 열린 ‘제2회 방위산업의 날’ 기념식에서 ‘부품 국산화 유공 대통령 표창’을 받았다고 9일 밝혔다.김 수석연구원은 국립창원대학교 대학원에서 기계공학 석사 학위를 취득한 뒤 2003년 입사해 24년간 기술연구소에서 근무하며 궤도차량용 자동변속기 핵심기술 독자 개발과 부품 국산화에 힘써왔다.특히 K2 전차용 1700마력급 자동변속기 독자 개발과 K9 자주포용 자동변속기 국산화 사업에서 핵심 임무를 수행하며 국내 방위산업 기술 경쟁력 향상에 이바지했다는 평가를 받는다.또 1700마력급 자동변속기의 튀르키예 수출과 K2 전차 4차 양산 적용 과정에서도 기술 개발을 주도하며 방산 수출 확대와 국가 경제 발전에 이바지했다.김 수석연구원은 현재 전동화·하이브리드 기술과 유·무인 복합체계(MUM-T) 등 차세대 기동장비 핵심기술 연구개발에도 주력하고 있다.아울러 완제품 양산 공급과 해외 MRO(유지·보수·정비)를 포함한 K-방산 기술협력형 수출 경쟁력 강화에도 힘을 보태고 있다.그는 “기동장비 분야 핵심기술 연구개발에 헌신한 SNT다이내믹스 연구원 모두의 노고를 정부가 인정해 준 뿌듯한 성과”라며 “앞으로도 K-방산의 지속 가능한 발전에 이바지할 수 있도록 차세대 무기체계 초격차 핵심기술 연구개발에 더 정진하겠다”라고 밝혔다.