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美 선밸리 콘퍼런스에 모인 글로벌 빅테크 CEO 연쇄회동

세계 주요 정보기술(IT)·미디어·금융 기업 최고경영자(CEO)들이 참석하는 비공개 행사인 앨런앤드컴퍼니(Allen ＆ Co.) 선밸리 콘퍼런스가 7일(현지시간) 미국 아이다호주 선밸리에서 개막했다. 사진은 ① 이재용 삼성전자 회장, ② 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), ③ 팀 쿡 애플 CEO가 각각 행사장이 위치한 선밸리 리조트에 들어서는 모습.

선밸리 AFP 연합뉴스