탈모 신소재 하루만에 찾아 상용화… AI 과학자·금융전문가 ‘LG 엑사원’

AI학회 ICML서 활용사례 발표

이미지 확대 LG가 8일 서울 코엑스에서 열리는 ‘국제머신러닝학회(ICML) 2026’에 참가해 AI ‘엑사원’의 산업 현장 혁신 사례를 공개한 가운데, 글로벌 AI 연구자들이 부스에서 엑사원 4.5를 체험하고 있다.

LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG가 8일 서울 코엑스에서 열리는 ‘국제머신러닝학회(ICML) 2026’에 참가해 AI ‘엑사원’의 산업 현장 혁신 사례를 공개한 가운데, 글로벌 AI 연구자들이 부스에서 엑사원 4.5를 체험하고 있다.

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세줄 요약 LG AI연구원이 ICML 2026에서 생성형 AI 엑사원의 산업 활용 사례를 공개했다. 신소재 발굴 플랫폼 엑사원 디스커버리로 탈모 관리 신소재 람시딜을 42만 개 후보 중 하루 만에 찾아 상용화를 준비 중이다. 금융 예측과 데이터 자동 구축 성과도 함께 소개했다. ICML 2026서 엑사원 산업 활용 성과 공개

탈모 신소재 람시딜, 하루 만에 발굴

금융 예측·데이터 자동 구축도 시연

2026-07-09 30면

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LG AI연구원이 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 모델 ‘엑사원’의 실제 산업 현장 활용 사례를 공개했다.LG AI연구원은 서울 강남구 코엑스에서 열린 머신러닝·인공지능 분야 세계 최고 권위의 국제 학회 ‘국제머신러닝학회(ICML) 2026’에서 신소재, 금융, 데이터 등 다양한 산업 현장에서 엑사원이 성과를 내고 있는 사례를 소개했다고 8일 밝혔다. 올해 처음으로 한국에서 열린 ICML은 머신러닝·인공지능 연구의 최신 동향을 확인할 수 있는 세계 3대 AI 학회다.이날 LG AI연구원은 엑사원을 활용한 신소재 발굴 AI 플랫폼 ‘엑사원 디스커버리’의 데모와 AI로 찾아낸 탈모 관리 신소재 ‘람시딜’을 공개했다. 엑사원 디스커버리는 신소재·신약 연구를 돕는 ‘AI 과학자’ 플랫폼으로, AI가 문서에서 분자 구조를 스스로 읽어내고 원하는 신소재를 설계한다.LG생활건강과 LG AI연구원은 엑사원 디스커버리를 활용해 42만 개가 넘는 후보 물질 가운데 람시딜을 하루 만에 찾아냈다. 스테로이드에서 유래한 성분 없이 탈모를 방지하는 효과를 보여 세계모발학회에서 성과를 발표했고, 현재 제품 상용화까지 준비하고 있다. 이외 엑사원 디스커버리는 액침 냉각유 소재를 비롯해 화장품, 배터리, 반도체 신소재, 신약 연구 등에 활용되고 있다.금융 분야에서는 글로벌 시장에 진출해 우리나라 시장으로도 확장 중인 금융 특화 AI 에이전트 ‘엑사원 BI’를 시연했다. 엑사원 BI는 한국과 미국에 상장된 약 8000개 개별 종목을 매일 분석해 예측 점수와 금융 전문가 수준의 분석 코멘터리를 제공한다. LG AI연구원은 올해 초 영국 런던증권거래소그룹(LSEG)과 미국 증시 예측 AI 서비스를 공식 출시했다. 최근에는 코스콤(KOSCOM)과 계약을 맺고 국내 증시 예측 AI 서비스 사업도 시작했다.마지막으로 LG AI 연구원은 AI 데이터 공장 플랫폼인 ‘엑사원 데이터 파운드리’로 고품질 데이터를 AI로 생성하고 전문 분야에 특화된 AI 모델을 자동으로 구축하는 과정도 시연했다. 엑사원 데이터 파운드리는 데이터 생산성을 최소 1000배 이상 높이고 품질은 평균 20% 이상 개선하는 성과를 거뒀다. 국민연금공단과 진행한 시범 사업에서는 하루 1만 건 이상의 전문 데이터를 자동으로 구축하는 시스템을 구현했다. 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “엑사원은 실험실이 아닌 현장에서 답을 찾는 전문가 AI”라며 “산업 난제 해결을 위한 퍼스트 무버 전략으로 글로벌 AI 주도권을 잡아갈 것”이라고 말했다.