호반그룹, 사내식당서 안유성 셰프와 여름 미식 행사

임직원 기력 회복 위한 이벤트

‘흑백요리사’ 셰프 비법 담아

차별화된 미식 콘텐츠 확대

이미지 확대 안유성(왼쪽) 셰프가 지난 7일 서울 서초구 호반그룹 본사 사내식당서 임직원들에게 ‘여름 미식’ 콘셉트로 준비한 특식을 배식하며 인사를 나누고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 안유성(왼쪽) 셰프가 지난 7일 서울 서초구 호반그룹 본사 사내식당서 임직원들에게 ‘여름 미식’ 콘셉트로 준비한 특식을 배식하며 인사를 나누고 있다.

호반그룹 제공

호반그룹이 여름을 맞아 무더위에 지친 임직원들의 기력 회복을 위해 특별한 미식 행사를 열어 화제가 되고 있다. 넷플릭스 인기 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 대한민국 제16대 조리명장인 안유성 셰프와 협업해 여름 특식을 제공했다.

호반그룹은 지난 7일 서울 서초구 본사 사내식당에서 ‘여름 미식’을 콘셉트로 한 특별식을 선보였다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 무더위에 지친 임직원들의 기력 회복과 사기 진작을 위해 기획됐으며, 안유성 셰프가 전체 메뉴를 직접 구성했다.

이날 특식으로는 안 셰프의 비법이 담긴 동치미냉면과 남도식 불고기를 비롯해 김치메밀전병, 숙주미나리나물무침 등 다양한 곁들임 메뉴가 제공됐다. 안 셰프는 사내식당을 직접 찾아 임직원들에게 음식을 배식하며 인사를 나눴다. 임직원들은 “회사에서 조리명장의 음식을 맛볼 수 있어 좋았다”, “무더위 속 재충전이 되는 점심이었다”며 높은 호응을 보였다.

그는 2023년 대한민국 제16대 조리명장으로 선정됐으며, 가매일식과 광주옥1947 등을 운영하고 있다. 넷플릭스 요리 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연해 남도 음식의 깊은 맛과 요리 철학을 알리며 대중적 인지도를 높였다.

호반그룹의 호반호텔앤리조트는 사내식당 특별식과 리솜리조트 미식 이벤트 등을 통해 다양한 식음 콘텐츠를 선보이고 있다. 몽탄, 코끼리 베이글, 오크베리 아사이 등 인기 브랜드와의 협업을 비롯해 김미령, 김병묵, 김성운 등 다양한 스타 셰프들과 협업하며 차별화된 미식 경험을 제공하고 있다.

호반그룹 관계자는 “여름철 임직원들이 맛있는 식사를 통해 활력을 얻을 수 있도록 삼성웰스토리와 함께 안유성 조리명장을 초청해 특별한 미식회를 준비했다”며 “앞으로도 임직원과 고객 모두가 즐길 수 있는 다양한 미식 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

이미지 확대 호반그룹이 안유성 셰프와 함께 마련한 여름 특식 메뉴. 동치미냉면과 남도식불고기를 비롯해 김치메밀전병, 숙주미나리나물무침 등으로 구성됐다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹이 안유성 셰프와 함께 마련한 여름 특식 메뉴. 동치미냉면과 남도식불고기를 비롯해 김치메밀전병, 숙주미나리나물무침 등으로 구성됐다.

호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹이 여름철 임직원들의 기력 회복과 사기 진작을 위해 안유성 셰프와 함께 사내식당 특별식을 선보였다. 동치미냉면, 남도식 불고기, 김치메밀전병 등으로 구성된 메뉴를 직접 배식하며 소통했고, 임직원들은 재충전이 되는 점심이었다고 호응했다. 호반그룹, 안유성 셰프와 여름 미식 행사 개최

사내식당서 동치미냉면·불고기 등 특식 제공

임직원 호응 속 기력 회복·사기 진작 취지

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