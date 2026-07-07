맷집 키운 K잠수함…더 강한 원팀으로 필리핀·사우디서 승부수

필리핀 2척·사우디 4~6척 추진 중

‘잠수함 명가’ 獨 상대로 경쟁력 입증

맞춤 수주 위해 민관 협력 재정비

이미지 확대 카니 총리 “CPSP 사업 우선협상대상자로 독일 선정” 마크 카니 캐나다 총리가 6일(현지시간) 캐나다 노바스코샤주 핼리팩스의 HMC 조선소에서 차세대 잠수함 프로젝트(CPSP) 관련 발표를 하고 있다. 카니 총리는 CPSP 사업 우선협상대상자로 한국의 한화오션이 아닌 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)를 선정했다고 발표했다. 핼리팩스 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 카니 총리 “CPSP 사업 우선협상대상자로 독일 선정” 마크 카니 캐나다 총리가 6일(현지시간) 캐나다 노바스코샤주 핼리팩스의 HMC 조선소에서 차세대 잠수함 프로젝트(CPSP) 관련 발표를 하고 있다. 카니 총리는 CPSP 사업 우선협상대상자로 한국의 한화오션이 아닌 독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)를 선정했다고 발표했다. 핼리팩스 AP 뉴시스

60조원 규모의 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP)에서 한화오션을 중심으로 하는 ‘팀코리아’가 고배를 마셨지만, ‘잠수함 명가’ 독일을 상대로 경쟁력을 입증하면서 차기 수주전을 위한 경험을 쌓았다는 평가가 나온다.

다만 일각에서 제기된 ‘무늬만 원팀’ 지적을 딛고,

수요에 맞는 산업협력 패키지를 준비해야 한다는 지적도 있었다.

두 회사는 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업을 놓고 갈등을 빚어온 터라 화학적 결합을 보여주지 못했다는 지적도 있다.

심 연구팀장은 “캐나다가 국내 투자를 원했던 것처럼, 향후 수주 대상국들 역시 인프라 투자나 인력 양성, 대응 구매 등을 강하게 요구할 것”이라며 “정부와 민간 기업이 함께 상대국의 수요에 맞춘 촘촘한 산업협력 패키지를 준비하는 방향으로 준비해야 한다”고 제언했다.

세줄 요약 한화오션 중심의 팀코리아가 캐나다 차기 잠수함 사업에서는 독일에 밀렸지만, 경쟁력을 입증하며 다음 수주전을 준비했다. 업계는 필리핀·사우디·그리스를 유력 시장으로 보고, 나토 비회원국 수요와 맞춤형 산업협력 패키지가 승부처가 될 것으로 봤다. 캐나다 잠수함 수주전 고배, 독일과 경쟁 경험 축적

필리핀·사우디·그리스 차기 시장, 수주전 본격화

원팀 재정비와 산업협력 패키지 마련 필요

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필리핀·사우디아라비아 등 차기 수주국의7일 업계에 따르면 다음 승부처는 필리핀과 사우디아라비아, 그리스 등이 꼽힌다. 필리핀은 약 2조원 규모의 잠수함 2척 도입을 추진 중인데, 이르면 올해 연말 사업 윤곽이 드러날 전망이다. 필리핀은 내년까지 수주 계약을 체결할 가능성이 있어 프랑스, 스페인 등과의 격전이 예상된다. 사우디아라비아도 6조원 규모로 잠수함 4~6척을 도입하는 사업 논의가 진행 중이고, 그리스에서도 약 4조 6000억원 규모의 차세대 잠수함 사업이 거론되고 있다.필리핀과 사우디는 이번 캐나다 수주에 영향을 미친 북대서양조약기구(나토·NATO) 회원국이 아니어서 압도적 건조 능력을 갖춘 한국이 유리하다는 분석이 나온다. 특히 캐나다 수주를 독식한 독일 조선업계는 건조 역량이 포화 상태다. 반면 그리스의 경우 나토 회원국이라는 지정학적 장벽과 유럽의 텃밭 수성을 넘는 것이 숙제다.업계 관계자는 “독일 티센크루프마린시스템즈(TKMS)가 유럽 내 노르웨이 물량을 빼는 등 무리수를 두며 캐나다 사업을 가져간 것이라서, 캐나다 잠수함 건조에 집중해야 해 다른 신규 사업 물량을 받기는 힘들 것”이라며 “ 나토 역외권에서 절대강자인 독일이 빠진 시장에서는 한국을 이길 만한 국가가 없다”고 평가했다.다만 심순형 산업연구원 방위산업연구팀장은 “필리핀이나 사우디에서는 ‘나토 비회원국’이라는 구조적인 핸디캡이 상쇄될 수 있어 기대해 볼 만하다”라면서도 “일본도 경쟁에 뛰어들 수 있어 쉽지만은 않다”고 말했다.수주 전략의 핵심인 ‘원팀’ 체제의 재정비도 시급하다. 한화오션과 HD현대중공업은 2024년 호주 호위함 수주전에서 각각 개별 입찰해 독일·일본 업체에 밀렸다. 이후 잠수함은 한화오션, 수상함은 HD현대중공업이 주도하는 기조를 세웠으나, 지난해 폴란드 잠수함 사업 당시의 완전 경쟁 실패에 이어 이번 캐나다 사업에서는 원팀 카드를 꺼내고도 고배를 마셨다.하지만 문근식 한양대 공공정책대학원 특임교수는 “원팀으로 뭉쳤기에 독일을 턱밑까지 압박할 수 있었고, 과거처럼 제살깎기식 출혈 경쟁을 했다면 진작 탈락했을 것”이라며 “두 회사의 갈등을 치유하도록 정부가 적극적으로 중재해야 한다”고 말했다.