현대차 아틀라스, 월드컵 16강서 축구공 전달 퍼포먼스

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현대차 아틀라스, 월드컵 16강서 축구공 전달 퍼포먼스

입력 2026-07-06 23:44
수정 2026-07-06 23:44
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현대차 아틀라스, 월드컵 16강서 축구공 전달 퍼포먼스
현대차 아틀라스, 월드컵 16강서 축구공 전달 퍼포먼스 현대자동차가 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 ‘뉴욕 뉴저지 스타디움’에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 브라질·노르웨이 경기 하프타임에 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 퍼포먼스를 선보이며 기술력을 과시했다. 아틀라스는 해리 케인, 손흥민 등 세계적인 선수들의 세리머니를 연이어 펼쳤다. 사진은 아틀라스가 심판에게 공을 전달하는 모습.
현대차그룹 제공


현대자동차가 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 ‘뉴욕 뉴저지 스타디움’에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 브라질·노르웨이 경기 하프타임에 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 퍼포먼스를 선보이며 기술력을 과시했다. 아틀라스는 해리 케인, 손흥민 등 세계적인 선수들의 세리머니를 연이어 펼쳤다. 사진은 아틀라스가 심판에게 공을 전달하는 모습.

현대차그룹 제공

2026-07-07 B4면
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