한화큐셀, ‘메타’ 태양광 사업 따냈다

200㎿ 발전소 설계·조달·시공

AI 데이터센터 전력 수요 공략

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한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 글로벌 빅테크 ‘메타’에 재생에너지 전력을 공급하는 태양광 프로젝트의 모듈 공급 및 설계·조달·시공(EPC) 사업을 수주했다. 미국 조지아주에 구축한 현지 제조 역량을 기반으로 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요 공략에도 속도를 낼 계획이다.

세줄 요약 한화큐셀이 메타에 재생에너지를 공급하는 미국 인디애나주 200㎿ 태양광 발전소의 모듈 공급과 EPC를 수주했다. 젤레스트라 에너지와 계약을 맺고 약 32만장의 모듈을 공급하며, 내년 말 완공 후 전력은 메타가 사용한다. 메타 전력용 200㎿ 태양광 사업 수주

약 32만장 모듈 공급과 EPC 수행 계약

석탄 부지 전환, 지역 생태계 개선 기대

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한화큐셀은 미국 재생에너지 개발사 젤레스트라 에너지와 인디애나주 깁슨 카운티에 들어설 200㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소에 약 32만장의 모듈을 공급하고 EPC를 수행하는 내용의 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.200㎿ 규모의 태양광 발전소는 미국의 약 3만 6000가구가 1년간 사용하는 전력을 생산할 수 있다. 해당 발전소는 내년 말 완공 예정이다.젤레스트라 에너지와 메타가 맺은 전력공급계약(PPA)에 따라 완공 후 발전소에서 생산되는 전력은 메타가 사용한다. 이번 프로젝트는 과거 석탄 채굴장이었던 부지를 재생에너지 생산기지로 전환하는 사업이다. 발전소 완공 후에는 토양 안정화와 녹지 복원 등 지역 생태계 개선에 기여할 것으로 기대된다.글로벌 빅테크 기업들은 최근 AI 데이터센터 확산 등으로 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 재생에너지 확보에 적극 나서고 있다. 블룸버그NEF에 따르면 메타를 포함한 빅테크 기업 4곳은 지난해 기준 전 세계 기업의 재생에너지 구매량의 약 49%를 차지한 것으로 알려졌다.한화큐셀은 지난달 미국 조지아주에 북미 최대 규모 태양광 통합 제조기지 ‘솔라 허브’를 완공하며 미국 현지에서 태양광 전체 밸류체인에 대응 가능한 제조 역량을 갖췄다. 이번 수주도 안정적인 기자재 공급 역량에 더해 대형 EPC 사업을 수행하며 쌓은 경쟁력을 인정받은 결과로 풀이된다.