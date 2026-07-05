‘메모리 쇼크’ 지속… 하반기 스마트폰·PC 가격 상승 불가피

데이터센터용 고대역 메모리에 밀려

모바일·PC용 품귀현상에 가격 폭등



삼성전자 내일 2분기 잠정실적 발표

영업익 84조원 역대 최대 규모될 듯

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세줄 요약 AI 데이터센터 확대로 메모리 반도체 가격이 급등하면서 하반기 스마트폰과 PC 등 전자제품 가격 인상이 잇따를 전망이다. 삼성전자, 애플, 샤오미 등도 이미 제품값을 올렸고, 삼성전자는 메모리 호황에 힘입어 2분기 역대 최대 실적이 예상된다. 메모리 가격 급등, 스마트폰·PC 인상 압박

AI 데이터센터 수요, 모바일용 메모리 품귀

삼성전자 2분기, 메모리 호황에 최대 실적 전망

2026-07-06 B4면

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인공지능(AI) 붐으로 인해 메모리 반도체 가격이 치솟으면서, 하반기에 스마트폰과 PC 등 전자제품 가격이 줄줄이 인상되고 관련 업체는 마진 압박을 받을 전망이다. 다만, 7일 발표될 삼성전자 2분기 잠정 실적의 경우 메모리 반도체 가격 인상 및 수요 급증의 수혜를 받는 반도체(DS) 부문을 중심으로 역대 최대 기록을 경신할 전망이다.5일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 범용 D램 가격은 직전 분기 대비 90~95%, 낸드플래시 가격은 55~60% 상승했다. 트렌드포스는 “스마트폰 제조사들이 지속적으로 높아지는 LPD램(저전력 D램) 가격을 상쇄하려 3분기에 소매 가격을 인상할 것”이라고 예상했다.AI 데이터센터 증설로 우선순위에서 밀린 모바일·PC용 메모리 반도체의 경우 품귀 현상이 이어지고 있다. IDC는 지난 2월 분기별 전망에서 “메모리 가격 상승의 영향으로 올해 스마트폰 출하량은 전년 대비 12.9% 감소하고, 평균 판매가는 14% 상승한 523달러(80만원)로 역대 최고치를 기록할 것”이라고 예측했다.실제 삼성전자, 애플, 샤오미, 소니 등 주요 정보기술(IT) 기업들은 한 번 출시된 전자제품 시리즈는 시간이 지날수록 가격을 내린다는 통념을 깨고 줄줄이 가격을 인상했다. 애플은 지난달 아이패드 가격을 100∼200달러, 맥북 가격을 100∼300달러 올렸다. 상대적으로 저렴한 메모리 반도체를 사용하며 가성비 시장을 공략하는 샤오미, 오포 등 중국 기업조차 가격 인상 행렬에 동참했다.삼성전자는 지난 2월 갤럭시 S26 시리즈를 전작보다 9만 9000원 올렸고, 갤럭시 Z폴드와 플립7 역시 9만 4600원씩 인상했다. 오는 22일 출시되는 삼성전자의 갤럭시 Z폴드·플립8의 경우도 특히 고용량 옵션에서 가격 인상 가능성이 큰 것으로 알려졌다.다만, 삼성전자는 슈퍼사이클을 탄 메모리 반도체의 생산업체라는 점에서 증권가는 2분기 잠정 실적도 역대 최대치로 전망하고 있다. 삼성전자의 2분기 매출 컨센서스는 175조원, 영업이익은 84조 6000억원 수준이다. 특히 DS부문 영업이익은 80조원 이상으로 예상된다. 성과급을 감안하지 않을 경우 메모리 사업부 영업이익만 100조원을 넘을 것이란 관측도 있다.메모리 반도체 가격 인상으로 마진 압박을 받는 가전·완제품(DX)부문의 경우에는 ‘삼성전자 감사 페스티벌’ 흥행이 실적 개선에 힘을 보탤 예정이다. 삼성전자의 기존 역대 최대 실적은 지난 1분기에 기록한 매출 133조 9000억원, 영업이익 57조 2000억원이다.