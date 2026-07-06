LGU+ “익시오, 하반기 100개국 무료통화”

日 로밍콜 출시… 中 등 순차 확대

국제 통화요금 별도로 부과 안 해

2026-07-06 30면

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LG유플러스가 인공지능(AI) 통화앱 ‘익시오’(ixi-O)의 이용 범위를 해외로 넓힌다. 일본을 시작으로 하반기 중 동남아와 중국, 유럽 등 약 100개국에서 서비스를 제공할 계획이다.LG유플러스는 5일 해외 무료 통화 서비스 ‘익시오 로밍콜’을 출시했다고 밝혔다. U+ 로밍 요금제 가입 고객이 익시오로 통화하면 국제 통화요금이 별도로 부과되지 않는다. 로밍 데이터나 와이파이(Wi-Fi) 환경에서 국내와 같은 방식으로 음성통화를 이용할 수 있다. 이번 서비스는 해외에서 국제 통화요금 부담 때문에 일반 음성통화 대신 메신저 통화를 이용하는 고객이 많다는 조사 결과를 반영해 마련됐다.LG유플러스는 서비스 출시에 앞서 해외 통신사와 품질 검증을 진행해 로밍 환경에서도 안정적인 통화 품질과 익시오 주요 기능이 정상적으로 작동하는지 확인했다. 일본을 시작으로 국가별 네트워크 환경을 점검하면서 동남아와 중국, 유럽 등으로 서비스 국가를 순차 확대할 계획이다. 최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장 상무는 “앞으로도 로밍 환경을 포함해 고객이 국내외 어디서든 부담 없이 통화하고 안전하게 서비스를 이용하도록 AI 기반 통화 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.