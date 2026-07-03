SK, 영남에 140조 투입해 ‘AI 경부고속도로’ 구축

정재헌 SKT 사장, 영남권 국민보고회 발표

“亞 최대 AI 데이터센터 인프라 허브 구축”

이미지 확대 SK텔레콤 정재헌 사장이 3일 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 발표하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 SK텔레콤 정재헌 사장이 3일 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 발표하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 SK가 영남권을 아시아 최대 AI 인프라 허브로 키우기 위해 약 140조원을 투자해 ‘AI 경부고속도로’ 구축에 나섰다. 울산을 첫 GW급 AI 데이터센터 사업지로 정하고, 내년 4분기 100MW 규모 시설 가동을 목표로 단계적 확장 계획을 공개했다. 영남권 AI 인프라 허브 구축 위한 140조 투자 발표

울산 첫 GW급 데이터센터, 내년 4분기 가동 목표

영남 제조업과 결합한 AI 생산성 혁신 구상 제시

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SK가 영남권을 아시아 최대 인공지능(AI) 인프라 허브 구축하기 위해 약 140조원을 투자한다.SK텔레콤은 3일 경남 진주에서 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 이러한 내용의 영남권 투자 세부 계획을 공개했다. ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’의 일환으로 추진된다.SK는 울산을 첫 번째 GW(기가와트)급 AI 데이터센터 사업지로 선정하고 내년 4분기 가동을 목표로 100MW(메가와트) 규모의 하이퍼스케일 AI 데이터센터 구축을 시작했다. 이후 900MW를 추가로 구축한다는 계획이다.또 울산 외 영남권에 단계적으로 1GW 이상 규모의 AI 데이터센터를 추가로 조성한다.이를 위해 외자 유치를 포함해 약 140조원이 투자될 예정이다. 추가 사업 후보지는 유관 부처와 함께 검토하고 있다.SK는 2029년부터 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 가동하고, 중장기적으로는 전국에 15GW 규모까지 확대한다는 구상을 내놨다.우선 1단계 목표인 5GW 규모 AI 데이터센터 구축이 단순한 데이터센터 건설을 넘어서는 초대형 프로젝트라고 설명했다. 부지 약 75만평과 그래픽처리장치(GPU) 300만장, 고대역폭메모리(HBM) 2400만장, 약 350조원의 투자가 필요한 규모다.정재헌 SK텔레콤 사장은 “AI 데이터센터 인프라의 핵심 요소는 반도체와 에너지 솔루션, 데이터센터 건설·운영 역량”이라며 “SK는 이러한 역량을 모두 갖추고 있을 뿐 아니라 이미 AI 데이터센터를 구축·운영한 경험도 보유하고 있다”고 말했다.이어 “대규모 AI 데이터센터를 기반으로 영남의 제조 산업 역량이 AI와 결합하면 생산성 혁신뿐 아니라 제조 AI를 실증하고 확산하는 허브로 성장할 수 있다”고 말했다.