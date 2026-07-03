삼성, 영남에 60조원 투자…“피지컬AI 혁신 거점”

영남, 글로벌 피지컬AI 혁신 클러스터 조성

휴머노이드 로봇·전고체 배터리 등에 투자

이미지 확대 삼성전자, 영남권 투자계획 발표 삼성전자, 영남권 투자계획 발표

(진주=연합뉴스) 김도훈 기자 = 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. 2026.7.3 [청와대통신사진기자단]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(진주=연합뉴스) 김도훈 기자 = 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. 2026.7.3 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 삼성이 영남권에 약 60조원을 투자해 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터를 만들겠다고 밝혔다. 휴머노이드 로봇, 전고체 배터리, AI서버용 패키지 기판과 MLCC, 고부가가치선 등을 중심으로 제조 AX와 로봇 전환을 추진한다. 양질의 일자리 20만개 창출도 목표다. 영남권 피지컬 AI 혁신 클러스터 조성 계획

삼성, 약 60조원 투자와 20만개 일자리 목표

휴머노이드·배터리·AI부품·조선 집중 육성

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삼성이 3일 경남 진주시 경상국립대에서 개최된 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 영남을 ‘글로벌 피지컬 인공지능(AI) 혁신 클러스터’로 조성하기 위해 약 60조원을 투자할 계획이라고 밝혔다.삼성은 제조 AI 선도를 위해 휴머노이드 로봇, 전고체 배터리, AI서버용 패키지 기판∙MLCC(적층세라믹캐패시터), 최첨단 고부가가치선 등을 중심으로 투자할 계획이다.AX와 로봇을 활용, 기존 산업을 최첨단 산업으로 전환해 양질 일자리 20만개를 창출한다는 목표다. 이를 통해 영남을 글로벌 피지컬 AI 혁신 클러스터로 조성한다는 구상이다.우선 삼성전자와 삼성SDS는 휴머노이드와 제조AX를 접목해 최첨단 미래 제조단지를 구축한다. 구미에 휴머노이드 양산 체계 및 로봇 데이터 팩토리 구축, 제조∙로봇 자동화 산업 핵심 인프라인 AI 데이터센터 신축 등에 투자할 계획이다.삼성SDI는 전고체 배터리의 세계 최초 양산을 목표로 한다. 울산에 휴머노이드 로봇 등에 탑재되는 전고체 배터리 양산을 추진하고, 에너지저장장치(BESS)용 리튬인산철(LFP)∙나트륨 배터리 양산을 확대할 예정이다.삼성전기는 AI서버용 패키지 기판∙MLCC 핵심 기지 육성을 추진한다. 부산을 고성능 패키지 기판과 고부가 MLCC 마더라인 핵심 기지로 육성할 계획이다.아울러 삼성중공업은 최첨단 고부가가치선∙해양 인프라 건조 기지를 조성한다. 거제에 AI팩토리 설비∙로봇∙자율운항 기술 관련 투자를 통해 자율형 조선소를 구축해 나갈 계획이다.