삼성전자, 앤트로픽 AI칩 생산 논의…파운드리 부활 신호탄

“앤트로픽, 자체 AI칩 초기 단계 시작”

“잠재적 파트너 삼성전자와 협의 진행”

AI 칩 최종 수주시 새 대형 고객사 확보

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이미지 확대 서울 삼성전자 서초사옥 전경. 2026.6.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 삼성전자 서초사옥 전경. 2026.6.29 연합뉴스

세줄 요약 미국 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발을 위해 삼성전자와 생산 협의를 진행했다. 2나노 공정과 첨단 패키징 활용이 검토되고 있다. 실제 수주로 이어지면 삼성전자 파운드리 경쟁력 회복과 대형 고객 확보에 도움이 될 수 있다. 앤트로픽, 삼성전자와 AI 칩 생산 협의

2나노 공정·첨단 패키징 활용 검토

수주 성사 시 파운드리 부활 기대

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인공지능(AI) 모델 ‘클로드’를 개발한 미국 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산을 논의 중인 것으로 나타났다. 실제 수주로 이어질 경우 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 부활의 신호탄이 될 수 있다는 분석이 나온다.미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발을 위한 초기 단계 작업을 시작했으며, 잠재적 제조 파트너인 삼성전자와 협의를 진행하고 있다고 복수 소식통을 인용해 2일(현지시간) 보도했다.앤트로픽은 삼성전자 파운드리 사업부의 2㎚(나노미터) 제조 공정과 첨단 패키징 시설을 활용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 2나노 공정은 현재 파운드리 업계에서 가장 앞선 공정으로 칩 집적도를 크게 올릴 수 있다.양측의 협력 관계는 지난 5월부터 구체화됐다. 앤트로픽은 당시 진행한 시리즈H 투자 라운드에서 삼성전자를 포함한 3대 메모리 반도체 제조사들이 ‘전략적 인프라 파트너’로 참여했다고 밝혔다. 이어 “이들 기업의 기술은 전 세계 메모리, 저장장치, 로직 칩 공급에 핵심 역할을 하고 있다”고 언급했다. 이를 놓고 업계에선 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사 중 로직 칩 협력이 가능한 곳은 삼성전자가 유일하다는 분석이 나왔다.앤트로픽은 현재 여러 칩 설계업체와 논의를 진행 중이지만, 아직 세부적인 설계나 시험·제조 단계까지는 진행되지 않은 상태라고 소식통은 전했다.업계에선 최종 계약이 성사될 경우 삼성전자 파운드리 사업 경쟁력 강화로 이어질 수 있을지에 관심이 쏠린다. 삼성전자가 앤트로픽의 자체 AI 칩을 최종 수주하게 되면 테슬라, 엔비디아, 애플에 이어 새로운 대형 고객사를 확보할 수 있게 된다.