SKT는 미래 인프라, KT는 네트워크… 불붙은 차세대 ‘양자 보안 기술력’

국내 최대 ‘퀀텀코리아’서 공개

이미지 확대 2일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막한 ‘퀀텀코리아 2026’에서 SK텔레콤이 인공지능(AI)·6세대(G) 시대를 대비한 차세대 양자암호 기술과 보안 솔루션을 선보이고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 KT가 양자암호통신 기술과 사업화 사례를 소개하는 모습.

SK텔레콤·KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 2일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막한 ‘퀀텀코리아 2026’에서 SK텔레콤이 인공지능(AI)·6세대(G) 시대를 대비한 차세대 양자암호 기술과 보안 솔루션을 선보이고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 KT가 양자암호통신 기술과 사업화 사례를 소개하는 모습.

SK텔레콤·KT 제공

세줄 요약 양자컴퓨터가 기존 암호체계를 무력화할 수 있다는 우려 속에 통신사들이 양자보안 경쟁에 나섰다. SK텔레콤은 PIC 기반 QKD, QRNG, 무선·위성 QKD로 미래 통신 인프라를 강조했고, KT는 QKD와 PQC를 결합한 퀀텀 세이프 네트워크와 실제 적용 사례를 내세웠다. 양자컴퓨터 시대 대비한 통신사 보안 경쟁 본격화

SKT, PIC·QRNG·무선·위성 QKD로 인프라 강조

KT, QKD·PQC 결합한 전 구간 보호망 제시

2026-07-03 B3면

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양자컴퓨터 시대가 다가오면서 통신사들의 보안 경쟁도 새 국면을 맞고 있다. 기존 인터넷 암호체계가 양자컴퓨터의 강력한 연산 능력 앞에서 무력화될 수 있다는 전망이 나오면서 차세대 양자보안 기술 확보가 불가피한 상황이다.SK텔레콤과 KT가 2일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막한 국내 최대 양자기술 행사 ‘퀀텀코리아 2026’에서 양자보안 전략을 각각 공개했다. 둘 다 양자컴퓨터 시대를 대비한다는 목표는 같지만, 미래 통신망을 위한 기술 고도화와 서비스 확대 등 접근 방식은 달랐다.양자보안은 크게 두 가지 기술을 중심으로 발전하고 있다. 하나는 양자키분배(QKD)로, 양자역학의 원리를 이용해 암호키를 안전하게 전달하는 기술이다. 다른 하나는 양자내성암호(PQC)로, 양자컴퓨터로도 해독하기 어려운 새로운 암호 알고리즘이다. 업계에서는 두 기술을 함께 적용하는 ‘퀀텀 세이프’ 방식이 차세대 통신 보안의 표준이 될 것으로 보고 있다.SK텔레콤은 미래 통신 인프라에 초점을 맞췄다. 광집적회로(PIC) 기반 QKD와 양자난수생성기(QRNG), 무선·위성 QKD 등을 공개하며 AI·6G 시대를 겨냥한 차세대 양자암호 기술을 선보였다.KT는 QKD와 PQC를 결합한 ‘퀀텀 세이프 네트워크’를 전면에 내세웠다. 데이터를 전송하는 구간에는 QKD를, 이용자 인증과 서비스 구간에는 PQC를 적용해 통신망 전 구간을 보호하는 구조다. 신한은행과 국립암센터, 국방 분야 등 실제 적용 사례를 공개하고 자체 개발 기술을 국내 기업에 이전해 생산한 국산 장비도 함께 전시했다. 기술 개발을 넘어 사업화 단계에 들어섰다는 점을 강조한 셈이다.LG유플러스는 이번 행사에는 참가하지 않았지만 PQC 기반 전용회선과 기업 보안 서비스, 통합 계정관리 서비스 ‘알파키’ 등을 중심으로 양자보안 사업을 확대하고 있다.