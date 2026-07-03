효성중공업, 호주서 3100억원 전력기기 수주

조현준 회장 “에너지 전환 파트너”

효성중공업이 지난 1일 오스넷사와 초고압 전력기기 장기공급계약을 체결한 가운데 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 오른쪽부터 우태희 효성중공업 대표, 제프 로빈슨 주한 호주대사, 데이비드 스메일스 오스넷 CEO.

효성중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 효성중공업이 지난 1일 오스넷사와 초고압 전력기기 장기공급계약을 체결한 가운데 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 오른쪽부터 우태희 효성중공업 대표, 제프 로빈슨 주한 호주대사, 데이비드 스메일스 오스넷 CEO.

효성중공업 제공

세줄 요약 효성중공업이 호주 빅토리아주 유일 송전망 운영사 오스넷과 초고압변압기·리액터 장기공급계약을 체결했다. 예상 수주액은 3100억원이며, 향후 5년간 송전망에 독점 공급한다. 올해 호주에서만 두 번째 대형 수주로 현지 입지를 강화했다. 호주 오스넷과 3100억원 규모 장기공급계약 체결

빅토리아주 송전망에 5년간 초고압기기 독점 공급

퀸즐랜드 ESS 이어 호주 시장 입지 추가 강화

2026-07-03 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

효성중공업이 올해 들어 두 번째 호주 전력기기 계약을 체결하며 현지 선도 업체로서의 입지를 확고히 했다. 조현준 효성그룹 회장이 강조해온 글로벌 파트너십 경영이 호주 전력 인프라 시장에서도 성과로 이어지는 모습이다.효성중공업은 호주 빅토리아주 유일 송전망 운영사인 오스넷과 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 예상되는 총 수주액은 약 3100억원 규모다.이 계약으로 효성중공업은 향후 5년간 호주 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 됐다. 이는 지난 3월 호주 퀸즐랜드주에서 수주한 1425억원 규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 연이은 대규모 수주다.조 회장은 “호주는 에너지 전환의 속도와 규모 면에서 세계에서 가장 역동적인 시장 중 하나”라며 “앞으로 차세대 전력망 솔루션까지 협력을 확대하며 호주 에너지 전환을 이끄는 파트너가 되겠다”고 말했다. 이로써 효성중공업은 빅토리아주를 비롯해 퀸즐랜드, 뉴사우스웨일스 등 호주 주요 지역에 초고압 전력기기를 공급하며 호주 송전시장 초고압변압기 점유율 1위 입지를 굳혔다.호주는 급속한 신재생에너지 전환에 따른 전력망 불안정성 해소와 대규모 장거리 송전망 확충을 위해 200억 호주 달러(약 21조원) 규모의 국가 전력망 재정비 사업을 본격화하고 있다. 조 회장은 “호주는 장거리 송전망과 전력계통 안정화 기술에 대한 수요가 지속적으로 확대되는 전략적 시장”이라고 강조해왔다.