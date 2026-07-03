“지역 전체를 ‘AI 실험의 장’으로… 과감한 규제 혁신·인프라 조성을”

3대 메가프로젝트 성공 조건 제언

이미지 확대 [서울=뉴시스] 대한상공회의소(회장 최태원)는 국무조정실, 포항공과대학교와 공동으로 2일 세종대로 대한상의회관에서 ‘지역 균형발전 × AI 성장을 위한 해법’ 토론회를 개최해 이형희 서울상의 부회장이 인사말을 하고 있다. 2026.07.02.

대한상공회의소 제공 닫기 이미지 확대 보기 [서울=뉴시스] 대한상공회의소(회장 최태원)는 국무조정실, 포항공과대학교와 공동으로 2일 세종대로 대한상의회관에서 ‘지역 균형발전 × AI 성장을 위한 해법’ 토론회를 개최해 이형희 서울상의 부회장이 인사말을 하고 있다. 2026.07.02.

대한상공회의소 제공

세줄 요약 정부의 3대 메가 프로젝트를 성공시키려면 지역을 AI 시티·빌리지 같은 실험장으로 조성하고, 아이디어·인재·자금을 묶어 투입해야 한다는 제언이 나왔다. 민관학은 규제 특례, 재정·세제 지원, 신속 인허가와 전력·데이터 인프라를 함께 갖춰야 한다고 봤다. 지역을 AI 기술·정책 실험장으로 조성 제안

메가 프로젝트 성과 위해 규제·재정 지원 강조

컴퓨팅·데이터·인재·전력 인프라 패키지 필요

2026-07-03 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 최근 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 성공적으로 안착시키려면 아이디어와 인재, 자금을 한꺼번에 투입하는 방식으로 소위 ‘기술·정책 실험실’을 조성하자는 제언이 나왔다.이형희 서울상공회의소 부회장 겸 SK수펙스추구협의회 커뮤니케이션위원장은 2일 서울 중구 대한상공회의소에서 개최한 ‘지역 균형발전·AI 성장을 위한 해법’ 토론회에서 “인공지능(AI)이 기업의 생사를 넘어 국가의 존망까지 흔들 수 있어 기업과 정부가 한 팀으로 장기적인 비전을 세워야 하는 형국”이라며 이같이 말했다.최근 발표된 메가 특구에 대해 기대감을 밝힌 이 부회장은 “단순히 정주 여건을 개선해 사람을 이동시키는 것에 그칠 것이 아니라, 어떤 규칙이 효율적이고 안전한지에 대한 실험도 같이 해야 한다”며 “‘AI 시티(도시)’ 혹은 ‘AI 빌리지(마을)’라고 불리는 실험의 장을 만들면 어떨까 한다”고 말했다.이날 토론회에선 민·관·학이 모여 ‘AI 성장’과 ‘지역 균형’의 두 마리 토끼를 모두 잡기 위한 현실 방안을 고민했다. 정부 대표로 참석한 권혜린 국무조정실 국토공간대전환 정책실무 추진단장은 “대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트는 그 어느 때에도 보기 힘든 대규모 투자 계획”이라며 “이런 계획이 현장에서 실제 투자와 산업 성장으로 신속하게 구현되기 위해선 대폭적인 재정·세제 지원, 과감한 규제 완화 그리고 신속한 인허가 등이 모두 필요하다”고 말했다.발제에 나선 이정희 중앙대 경제학부 교수는 미국 실리콘밸리에 이어 ‘실리콘힐스’로 불릴 정도로 창업이 활발한 텍사스주 ‘오스틴’을 선례로 들었다. 1980년대 첨단기술 연구 컨소시엄 유치로 성장한 오스틴은 20년만에 실질 국내총생산(GDP)이 3배로 증가했다. 테슬라도 2021년 본사를 오스틴으로 옮겼다. 이 교수는 “주정부 간 기업 유치 경쟁을 하는 미국은 규제 면제와 보조금 등 ‘군비 경쟁’에 가까운 기업 유치전을 펼치고 있다”며 “규제 특례·공공기관 수요·컴퓨팅·데이터·인재·정주여건을 패키지로 지원하는 기초 인프라를 깔아야 한다”고 제안했다.신승규 현대자동차그룹 부사장은 지난달 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 새만금프로젝트 투자 논의를 소개했다. 신 부사장은 “로봇을 개발 중인 엔비디아는 전 세계에서 손꼽히는 한국의 제조업 데이터를 굉장히 탐냈다”며 “전력, 특히 신재생에너지의 간헐성을 극복하기 위해 소형모듈원전(SMR) 신설과 에너지저장장치(ESS)가 필요하다”고 말했다.