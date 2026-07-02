한화오션, ‘한국형 차기 구축함’ 우선협상대상자로

총사업비 7조 8000억원 규모

7000t급 이지스함 6척 건조

레이더·무장 등 최첨단 망라

이미지 확대 한화오션의 한국형 차기 구축함(KDDX) 조감도.

한화오션 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화오션의 한국형 차기 구축함(KDDX) 조감도.

한화오션 제공

세줄 요약 한화오션이 7조8000억원 규모 한국형 차기 구축함 KDDX 상세설계와 선도함 건조사업의 우선협상대상자로 최종 선정됐다. 2년 넘게 지연된 사업이 다시 속도를 내며 2032년 첫 인도와 2036년까지 6척 전력화가 추진된다. 한화오션, KDDX 우선협상대상자 선정

7조8000억원 규모 사업, 2년 지연 끝 재가동

2032년 선도함 인도, 2036년 6척 전력화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화오션이 총사업비 7조 8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조사업 우선협상대상자로 최종 선정됐다. 해당 선도함을 포함해 7000t급 이지스구축함 총 6척을 국내 기술로 건조하는 사업이 2년만에 본궤도에 오르면서 한국 해군 미래 전력에 전환점이 될 전망이다.방위사업청은 업체 선정평가를 거쳐 KDDX 상세설계 및 선도함 건조사업의 우선협상대상자로 한화오션을 선정했다고 2일 밝혔다. 방사청은 다음 달 말쯤 최종 계약 체결을 목표로 하고 있다. 방사청은 “앞으로도 관련 법령과 규정에 따라 공정하고 적법하게 사업을 추진하고 전력화 일정에 차질이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.군 당국은 2023년 12월 기본설계를 완료한 뒤 2024년부터 상세설계·선도함 건조에 착수할 예정이었으나, 두 업체 간 경쟁 과열로 결론을 내리지 못하면서 사업이 2년가량 지연됐다. KDDX 선도함은 상세설계를 거쳐 2032년 말 해군에 인도될 전망이다. 방사청은 상세설계가 마무리되는 2028년 말부터 나머지 후속함 5척에 대한 발주를 시작해 2036년까지 모든 후속함을 해군에 인도할 것으로 보인다.건조 능력 등의 문제로 6척의 건조를 두 업체가 나눠서 할 수 있다는 관측도 나오지만 선도함 건조를 맡는 업체가 사실상 주도권을 갖게 된다.KDDX는 전투체계부터 레이더, 무장을 국산화하고 최첨단 기술이 총망라된다. 스텔스와 탐지 능력을 동시에 묶은 ‘통합 마스트’로 기존 함정의 돛대(마스트)에 복잡하게 얽혀 있던 다기능 위상배열(AESA) 레이더, 적외선 탐지 추적장비, 피아식별기, 통신기기 등을 매끄러운 다각뿔 형태의 구조물 속에 완벽히 통합한다. 이를 통해 적의 레이더 전파를 튕겨내는 스텔스 성능을 극대화한다.또 KDDX는 함정 내 가스터빈과 디젤 발전기로 대규모 전력을 생산하고, 추진축을 기계식 톱니바퀴(감속기어) 대신 대형 전동기(모터)로 돌리는 통합전기추진체계(IFEP)를 갖춘다. 이를 통해 레이저 함포나 전자기포(레일건)처럼 막대한 전력이 요구되는 차세대 무기체계를 즉각적으로 운용할 수 있다. 또 기계적 마찰 소음이 획기적으로 줄어, 적 잠수함의 탐지를 피하는 생존 능력도 향상될 수 있다. 이외 인공지능(AI) 기반의 통합 지휘 체계를 도입해 운용 인력을 획기적으로 줄인다. 특히 현대전의 새로운 위협으로 떠오른 군집 자폭 드론 공격을 막아내는 다층방어체계를 구축하고, 함정에서 무인 수상정과 무인 잠수정을 직접 통제하는 ‘유·무인 복합전투체계’의 모함 역할을 수행할 수 있다.