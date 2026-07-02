SKT, 첫 정보보호백서 발간… “5년간 7000억 투입”

3개 범위로 257개 과제 추진키로

세줄 요약 SK텔레콤이 개인정보 유출 사태 이후 첫 정보보호백서를 발간했다. 백서에는 거버넌스·기술·개인정보보호 3개 축의 257개 과제와 5년간 7000억원 투자 계획이 담겼다. CEO와 CISO가 직접 지휘하는 구조도 세웠다. 개인정보 유출 사태 뒤 첫 정보보호백서 발간

257개 과제 수립, 171개 이행 완료와 추가 계획

5년간 7000억원 투입, CEO·CISO 직접 지휘

2026-07-02 B3면

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지난해 고객 개인정보 유출 사태로 홍역을 치른 SK텔레콤이 사고 이후 주요 정보보호 혁신 활동과 성과를 담은 ‘정보보호백서 2025’를 1일 발간했다. 이번 백서는 SK텔레콤이 정보보호 체계를 전면 재정비하고 재발 방지와 신뢰 회복을 위해 추진해 온 각종 대책을 담은 첫 공식 보고서다.백서에 따르면 SK텔레콤은 지난해 4월 고객 정보 침해 사고를 인지·신고한 이후 수립한 전사 차원의 정보보호 강화 체계를 ▲정보보호 거버넌스 ▲정보보호 아키텍처 및 기술 ▲개인정보보호 등 크게 3개 범위로 나누고 257개의 세부 추진과제를 선정했다. 전사 ‘보안 리터러시’ 강화, 주요 정보 암호화 확대, 고객보호 서비스 개발 등 세부 과제 중에 지난달까지 66.5%인 171개 과제를 이행했고 올해 안에 37개 과제를 이행 완료할 예정이다.또 정보보호 거버넌스를 재정립해 최고경영자(CEO)와 정보보호최고책임자(CISO)가 직접 지휘하는 최상위 의사결정 책임 구조를 확립하고 5년간 약 7000억원을 투입해 고객 보호 체계를 지속적으로 강화한다. CEO 직속 통합보안센터가 전사의 보안 컨트롤타워 역할을 하고, CISO 직속으로 모의해킹 전담조직 ‘레드팀’을 둬 잠재 위험을 사전에 식별한다.정재헌 SK텔레콤 CEO는 발간사에서 “정보보호 투자를 확대하고, 통합보안센터를 중심으로 전사적 보안 관리 체계를 강화하여 경영진의 의사결정이 현장의 철저한 보안 실행으로 이어지도록 최선을 다하고 있다”며 “무엇보다 고객이 체감할 수 있는 ‘실질적인 변화’를 위해 스미싱·보이스피싱 등 사이버 범죄로부터 고객 피해를 예방하기 위한 선제적 노력을 멈추지 않을 것”이라고 밝혔다.한국인터넷진흥원(KISA) 정보보호 공시에 따르면 SK텔레콤은 정보보호 투자 규모에서 통신 3사 중 가장 큰 증가폭을 기록했다. SK텔레콤과 자회사 SK브로드밴드의 합산 정보보호 투자액은 지난해 1434억원으로 전년(933억원) 대비 53.7% 증가했다. 정보보호 전담 인력도 526명으로 전년(337명) 대비 56.0% 늘었다.