상장사 28% ‘한계기업’… 증가 속도, 주요국보다 빨라

한경협 분석… 8년 새 16%P 급증

코스닥 증가 폭이 코스피의 2.7배

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세줄 요약 지난해 국내 상장사 27.6%가 영업이익만으로 이자를 감당하지 못하는 한계기업으로 집계됐다. 2017년보다 15.8%포인트 늘어 주요 6개국 중 증가 폭이 가장 컸고, 코스닥과 비반도체 업종의 부담이 특히 컸다. 상장사 27.6% 한계기업 분류, 증가 속도 최고

코스닥 32.6%로 코스피의 약 두 배 수준

반도체 제외 산업 전반 체력 약화 지적

2026-07-01 B2면

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반도체 호황에 가려진 국내 기업들의 체력은 좀처럼 살아나지 못하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 상장사 4곳 중 1곳 이상이 영업으로 벌어들인 돈만으로 이자도 갚지 못하는 한계기업으로 분류됐다. 최근 8년간 한계기업 증가 속도는 미국·일본 등 주요 선진국 가운데 가장 빨랐다.한국경제인협회가 30일 내놓은 한국·미국·일본·독일·영국·프랑스 등 주요 6개국 상장사 분석자료에 따르면, 지난해 국내 한계기업 비중은 27.6%로 미국(30.7%)에 이어 두 번째로 높았다. 한계기업은 영업으로 벌어들인 돈만으로 이자 비용을 감당하지 못하는 상태가 3년 이상 이어지면 해당된다. 국내 한계기업 비중은 2017년 11.8%에서 지난해 27.6%로 15.8%포인트 상승해 조사 대상국 중 가장 큰 증가 폭을 기록했다. 미국(9.5%포인트)은 물론 프랑스·영국·독일·일본보다 증가 속도가 훨씬 가팔랐다.특히 반도체만 웃고 나머지 산업은 고전하는 K자 양극화가 기업 실적에서도 뚜렷해지고 있다. 지난해에 영업으로 벌어들인 돈만으로 이자를 감당하지 못한 기업의 비중은 43.9%로 집계됐다. 상장사 10곳 중 4곳 이상이 그해 영업이익만으로 이자를 갚지 못했다는 의미다. 이 비중은 2023년 처음 40%를 넘어선 뒤 3년 연속 증가했다.시장별로는 중소·벤처기업이 많은 코스닥의 어려움이 두드러졌다. 지난해 코스닥의 한계기업 비중은 32.6%로 코스피(16.7%)의 약 두 배였다. 2017년 이후 증가 폭도 코스닥이 19.5%포인트로 코스피(7.1%포인트)의 2.7배에 달했다. 업종별로는 전문·과학 및 기술 서비스업의 한계기업 비중 증가 폭이 30.0%포인트로 가장 컸다. 정보통신업과 도·소매업도 큰 폭으로 늘어 연구개발(R＆D)과 정보기술(IT), 내수 산업 전반으로 경영 부담이 확산하는 모습이었다.이상호 한경협 경제본부장은 “우리나라 상장사의 한계기업 비중이 빠르게 증가하고 있는 것은 기업 활력이 떨어지고 있다는 신호”라며 “기업 경쟁력 회복을 위한 제도적 지원을 강화할 필요가 있다”고 말했다.