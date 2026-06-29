삼전닉스, 전국에 ‘4755조’ 투자… 슈퍼사이클 초격차 지켜낸다

삼성, 평택·용인에 반도체 클러스터

이재용 “인센티브 기대 광주로 계획”

SK, 반도체 공급 확대 프로젝트 추진

최태원, 데이터센터에 1000조 투입

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스는 29일 청와대에서 열린 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 전남·광주에 반도체 생산기지 조성 계획을 발표했다.

발표 내용은 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조원을 투자해 2개씩 반도체 메모리 팹(공장) 4기를 구축하는 것을 골자로 한다.

삼성전자는 광주, SK하이닉스는 서남권으로 반도체 공장입지를 밝혔다.

사진은 이날 오후 2개 기업의 반도체 공장이 들어설 후보지로 거론되는 광주군공항 부지(위쪽부터), 광주 북구 오룡동 첨단 3지구 부지, 전남 해남군 산이면 솔라시도 부지 모습. 2026.6.29.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스는 29일 청와대에서 열린 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 전남·광주에 반도체 생산기지 조성 계획을 발표했다.

발표 내용은 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조원을 투자해 2개씩 반도체 메모리 팹(공장) 4기를 구축하는 것을 골자로 한다.

삼성전자는 광주, SK하이닉스는 서남권으로 반도체 공장입지를 밝혔다.

사진은 이날 오후 2개 기업의 반도체 공장이 들어설 후보지로 거론되는 광주군공항 부지(위쪽부터), 광주 북구 오룡동 첨단 3지구 부지, 전남 해남군 산이면 솔라시도 부지 모습. 2026.6.29.

연합뉴스

세줄 요약 삼성과 SK가 AI 시대를 겨냥해 국내에 총 4755조원 규모의 투자 계획을 발표했다. 삼성은 평택·용인 반도체 클러스터와 호남·충청·영남 산업거점에 힘을 싣고, SK는 AI 데이터센터와 반도체 생산기지 확장에 집중한다. 삼성·SK, 국내 4755조원 투자 계획 발표

AI 데이터센터·반도체 클러스터 대규모 확장

지역 분산 투자로 산업 생태계 강화 구상

2026-06-30 2면

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삼성과 SK가 29일 총 4755조원 규모의 국내 투자 계획을 발표한 데에는 신규 반도체 생산거점 구축 등을 통해 인공지능(AI) 시대 미래 기술 경쟁력을 강화하겠다는 판단이 깔려 있다.삼성은 평택캠퍼스 및 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성 등에 2030조원을 투자할 방침이다. AI 반도체, 로봇, 배터리, 정보기술(IT) 부품∙소재 중심으로 호남∙충청∙영남에도 625조원을 투자한다. 특히 이 가운데 잠재력이 풍부한 호남에 총 425조원(반도체 400조원)을 투자할 계획이다. 이재용 삼성전자 회장은 청와대에서 이날 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다”고 밝혔다. 광주 반도체 클러스터가 성공적으로 조성되면 대한민국은 반도체 산업을 수도권∙호남권 양대 핵심 클러스터로 다극화하며 반도체 분야의 ‘대체 불가한 국가’로서의 위상을 확고히 하게 될 것으로 기대된다.삼성은 고대역폭메모리(HBM) 팹(Fab), 최첨단 디스플레이, 차세대 배터리, AI 서버용 패키지 기판 등 산업을 고도화하기 위해 충청에 총 140조원을 투자할 계획이다. 이와 함께 주력 제조업에 AX∙RX(인공지능 전환·로봇 전환)를 접목, 국가 산업 엔진으로서의 역할을 강화하기 위해 영남에 총 60조원을 투자할 예정이다.SK그룹의 투자 계획은 AI 데이터센터와 반도체 생산기지 구축에 방점이 찍혀 있다. 최태원 SK그룹 회장은 “AI 데이터센터 프로젝트에 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조원을 계획하고 있다”고 밝혔다. AI 데이터센터는 SK텔레콤을 중심으로 총 15GW(기가와트) 규모를 단계적으로 구축한다. 우선 전력과 부지를 확보한 여러 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 조성한 뒤 AI 수요와 투자 여건을 고려해 2035년까지 10GW를 추가 구축할 계획이다.반도체 분야에서는 SK하이닉스가 용인에 600조원, 청주에 100조원, 서남권에 400조원 등 총 1100조원을 단계적으로 투자한다. 우선 용인 반도체 클러스터는 당초 2045년 완공 계획을 12년 앞당겨 2033년까지 네 번째 팹 건설을 완료하는 것을 목표로 한다. 이후 생산설비와 장비 투자가 순차적으로 이뤄지면 총투자 규모는 600조원에 달할 전망이다.삼성전자와 SK하이닉스가 400조원씩 투자하는 서남권 반도체 산업단지 조성 프로젝트가 첫발을 내디딘 가운데, 산업계는 인프라를 차질 없이 구축하고 행정 지원을 신속히 뒷받침하는 한편 자생적인 산업 생태계와 정권 교체에 흔들리지 않는 정책 신뢰성을 확보해야 사업이 성공할 수 있다고 강조했다.