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산업장관 “서남권 반도체에 800조…충청권에 81조 투자”

하승연 기자
입력 2026-06-29 14:32
수정 2026-06-29 15:01
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세줄 요약
  • 서남권 800조원 투자, 제2 반도체 기지 조성
  • 충청권 81조원 투입, 첨단 패키징 거점 육성
  • 동남·대경권 소부장 허브, 전 주기 지원 확대
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정책발표하는 김정관 장관
정책발표하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스


정부가 대한민국의 대도약을 이끌고자 서남권에 800조원, 충청권에 81조원을 투자하는 등 3대 메가 프로젝트를 추진한다.

김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것”이라면서 “총 800조원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다”고 밝혔다.

김 장관이 발표한 파워포인트 자료에는 충청권에 81조원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다는 내용도 담겨 있었다.

그는 “충청권에는 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠다”며 “동남·대경권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력, 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 설명했다.

이어 차세대 반도체 선도전의 중요성을 강조하며 “15년간 30조원을 투자해 R＆D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠다”고 강조했다.
하승연 기자
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