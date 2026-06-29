천안시, 중소·제조 기업 ‘AI 전환’ 지원

세줄 요약 천안시가 중소 제조기업의 인공지능 전환을 지원하는 ‘지역 주도형 AI 대전환’ 사업 참여 기업을 모집했다. 충남테크노파크 공고를 통해 7월 17일까지 신청받으며, 리트로핏·AI 비전검사·산업안전·AIOps·옴니모달 sLLM 등 5개 분야를 지원한다. 천안시, 중소 제조기업 AI 전환 지원 사업 모집

공동 AI 인프라·맞춤형 솔루션 도입 추진

리트로핏 등 5개 분야, 7월 17일까지 접수

이미지 확대 천안시가 지원하는 지역주도형 AI 대전환 사업 프로그램. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 천안시가 지원하는 지역주도형 AI 대전환 사업 프로그램. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는 중소 제조기업의 인공지능(AI) 전환을 지원하는 ‘지역 주도형 AI 대전환’ 사업 참여 기업을 모집한다고 29일 밝혔다.시에 따르면 중소벤처기업부 공모 사업 선정에 따라 공동 AI 인프라 구축과 기업 맞춤형 AI 솔루션 등을 도입해 중소 제조기업 현장의 AI 전환을 지원한다.지원 대상은 본사가 천안시를 비롯한 충청남도 내 소재한 중소 제조기업이다. 지역 주력 산업인 디스플레이·모빌리티·반도체 분야 제조기업을 우대한다.지원 분야는 △설비에 센서를 부착해 데이터를 수집하는 ‘리트로핏’ △제품 불량을 자동 판별하는 ‘AI 비전검사’ △작업현장의 위험 요인을 실시간 감시하는 ‘AI 산업안전’ △제조 데이터를 분석해 설비와 공정 운영을 개선하는‘AI운영관리(AIOPs)’ △사진·영상·음성 기반 공정 분석 및 의사결정을 지원하는 ‘옴니모달 sLLM’ 등 5가지다.자세한 내용은 충남테크노파크 누리집에서 공고문을 통해 7월 17일 오후 6시까지 신청 서류를 전자우편(chaeunbae@ctp.or.kr)으로 제출하면 된다.시 관계자는 “AI 도입을 검토하고 있는 관내 중소 제조기업들이 비용 부담을 줄이고 제조공정의 품질과 안전, 운영 효율을 높이길 기대한다”고 말했다.