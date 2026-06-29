LG전자, 20평대 단층형 모듈러 주택 2종 출시

이미지 확대 LG전자가 28일 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지’ 신제품 2종을 출시했다. 사진은 이날부터 2개월간 현대프리미엄아울렛 김포점에 전시하는 LG 스마트코티지 신제품의 모습.

LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG전자가 28일 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지’ 신제품 2종을 출시했다. 사진은 이날부터 2개월간 현대프리미엄아울렛 김포점에 전시하는 LG 스마트코티지 신제품의 모습.

LG전자 제공

2026-06-29 B3면

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LG전자가 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지’ 신제품 2종을 출시하며 고객 맞춤형 주거 솔루션 사업을 확대한다고 28일 밝혔다. LG 스마트코티지는 인공지능(AI) 가전 및 냉난방공조 기술을 집약한 모듈러 주택이다.이번에 출시한 제품은 20평대 단층형 모델인 ‘모노 코어 72’(면적 72.9㎡)와 ‘모노 코어 82’(면적 82.1㎡)다. 두 제품은 방 2개와 거실, 주방, 욕실로 구성됐다.신제품은 스마트코티지 가운데 첫 20평대 제품으로, 주거뿐 아니라 기업 연수원 및 레저·숙박 시설 등 상업용으로도 활용도가 높다. 또 고객이 공간별 가구와 수납 구성, 가전과 사물인터넷(IoT) 기기, 평면 배치, 외장재 등을 직접 선택할 수 있다. 공간을 모듈화해 주변 환경에 맞게 현관 방향이나 지붕 형태를 변경하는 것도 가능하다.내부에는 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’(ThinQ On)을 비롯해 스마트 도어록, 스마트 스위치 등 IoT 기기들과 함께 시스템에어컨, 콘덴싱 보일러가 기본으로 적용된다. 모노 코어 72와 모노 코어 82 가격은 각각 1억 9950만원, 2억 2350만원부터 시작하며 선택한 옵션과 설치 환경에 따라 달라진다. LG전자 관계자는 “기존 제품들의 평당 가격과 비교하면 최대 76% 저렴하다”고 말했다.