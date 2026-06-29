대한전선 ‘깨끗한 서해안 만들기’ 동참

임직원들 당진시와 쓰레기 수거

사회 공헌 ‘1사 1연안’ 캠페인 일환

이미지 확대 대한전선 임직원들이 지난 25일 충남 당진시 해안가에 쓰레기를 수거하고 있다.

대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선 임직원들이 지난 25일 충남 당진시 해안가에 쓰레기를 수거하고 있다.

대한전선 제공

세줄 요약 대한전선이 충남 당진시가 주관한 민관 합동 해양 정화 활동에 참여해 대호방조제와 도비도항 일대의 스티로폼, 폐어구, 일반 쓰레기를 수거했다. 신규 입사자 중심으로 봉사에 나서 지역 환경을 살피고 서해안 생태계 보전에 동참했다. 당진시 민관 합동 해양 정화 활동 참여

대호방조제·도비도항 쓰레기 수거

신규 입사자 중심 지역 환경 봉사

2026-06-29 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선이 지난 25일 충남 당진시가 주관한 민관 합동 해양 정화 활동에 참여했다고 28일 밝혔다.하절기 집중호우와 휴가철을 앞두고 해안가에 유입되거나 방치된 쓰레기를 수거해 쾌적하고 안전한 해양 환경을 조성하기 위해서다.이날 행사에는 대한전선 임직원 20여명과 당진시 관계자, 지역 주민 등 총 50여명이 참여했다. 대한전선은 올해 입사한 신규 입사자 중심으로 참여했으며 이들이 당진 지역의 해양 환경을 직접 살피고 지역사회의 일원으로서 환경 보전 활동에 동참할 수 있도록 했다.참가자들은 대호방조제와 도비도항 일대를 중심으로 스티로폼, 폐어구, 일반 쓰레기 등 해안가에 방치된 각종 쓰레기를 수거했다. 봉사활동에 참여한 이승지 대리는 “깨끗한 서해안을 만드는 일에 지역사회와 함께할 수 있어 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 사업장이 위치한 지역의 환경을 소중히 여기고 서해안 해양 생태계 보전을 위한 활동에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다.대한전선은 지역의 환경 보전을 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다. 2011년부터 당진시와 협약을 맺고 매년 용무치항 인근에서 해양 쓰레기와 폐기물을 수거하는 ‘1사 1연안’ 캠페인에 참여하고 있다. 아울러 갯벌 내 생물 다양성 보존을 위한 염생식물 식재 활동, 식목일 맞이 나무 심기 등 지역 환경 개선과 생태계 보호를 위한 활동도 지속하고 있다.대한전선은 주요 생산 거점이 위치한 당진 지역을 중심으로 환경 정화, 지역 상생, 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.