“AI발 고용 불안 대응, 미국은 이직·한국은 버티기”

‘직장인 커뮤니티’ 블라인드, 분석

세줄 요약 블라인드가 2022~2025년 한국과 미국 직장인 검색량을 분석한 결과, 미국은 이직·해고·창업 관련 관심이 늘었지만 한국은 줄었다. 미국은 불확실성이 커질수록 새 일자리와 구조조정 대비를 함께 찾는 반면, 한국은 현 직장에 머무르려는 성향이 강했다. 미국, AI 불안 속 이직·해고 대비 검색 증가

한국, 이직·창업 관심 감소하며 버티기 성향

블라인드, 검색량 변화로 고용 대응 차이 분석

2026-06-29 23면

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인공지능(AI) 확산과 산업 재편으로 고용 불안이 커지는 가운데 한국과 미국 직장인들의 대응 방식이 뚜렷하게 엇갈린 것으로 나타났다. 미국에서는 새 일자리를 찾거나 구조조정에 대비하려는 움직임이 활발한 반면, 우리나라에서는 현재 직장을 유지하려는 성향이 강해졌다.직장인 커뮤니티 블라인드는 2022~ 2025년 한국과 미국 직장인의 이직·해고·창업 관련 키워드 검색량을 분석해 28일 발표했다. 해당 기간에 미국 검색량은 55만 5642건에서 82만 2608건으로 48% 증가한 반면 우리나라에서는 48만 6348건에서 30만 5879건으로 37% 감소했다. 이번 분석은 미국 검색 278만 8629건, 한국 검색 158만 865건을 토대로 이뤄졌다.미국 직장인들은 불확실성이 커질수록 새로운 기회를 찾는 데 더 적극적인 모습을 보였다. 이직 관련 검색은 31만 6879건에서 44만 9261건으로 늘었고, 해고 관련 검색도 60% 이상 증가했다. 이력서와 추천 채용, 헤드헌터는 물론 퇴직 보상과 저성과자 관리 프로그램에 대한 관심도 함께 높아지며 새로운 일자리를 모색하는 동시에 구조조정 가능성에도 대비하려는 흐름이 나타났다.반면 우리나라에서는 이직 관련 검색이 거의 절반 수준으로 줄었고 해고와 구조조정, 희망퇴직 관련 검색도 2023년 일시적으로 증가한 뒤 다시 감소세로 돌아섰다. 창업 관련 검색 역시 감소했다.다만, 블라인드는 검색량 감소가 고용 불안 완화를 의미하는 것은 아니며 실제 이직 기회 부족이나 관심 채널 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 있다고 설명했다. 채용시장 상황이나 고용 유연성, 정보 탐색 방식의 변화 등이 복합적으로 작용했을 수 있다는 의미다.