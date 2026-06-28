삼성, 호남·충청·영남에 1000조… 역대 최대 투자 프로젝트

29일 계열사 총동원한 계획 공개

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장이 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에 직접 참석해 호남·충청·영남·인천 등 전국 단위의 초대형 투자 계획을 발표할 것으로 알려졌다. 사진은 이 회장(가운데)이 2023년 2월 삼성전자 천안캠퍼스를 찾아 반도체 공정을 점검하는 모습.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장이 29일 이재명 대통령 주재로 열리는 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에 직접 참석해 호남·충청·영남·인천 등 전국 단위의 초대형 투자 계획을 발표할 것으로 알려졌다. 사진은 이 회장(가운데)이 2023년 2월 삼성전자 천안캠퍼스를 찾아 반도체 공정을 점검하는 모습.

삼성전자 제공

세줄 요약 삼성전자가 호남 반도체 클러스터, 충청 첨단 소재·부품, 영남 AI 제조, 인천 바이오를 묶은 전국 투자 계획을 공개할 예정이다. 10년 기준 1000조원을 웃도는 역대 최대 규모로, 지역 균형발전과 제조업 경쟁력 강화를 함께 노린다. 호남 반도체 클러스터 조성 계획

충청·영남·인천까지 투자 확장

10년 기준 1000조원대 초대형 투자

2026-06-29 4면

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삼성전자가 호남 반도체 클러스터 조성을 넘어 주요 계열사와 함께 전국 단위의 초대형 투자 계획을 발표할 것으로 알려졌다. 호남을 반도체 생산 거점으로, 충청권을 첨단 소재·부품 산업 중심지로, 영남권을 인공지능(AI) 기반 첨단 제조 핵심 거점으로, 인천을 바이오 산업 집중 지역으로 육성하는 것이 골자다. 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’를 뒷받침하는 사상 최대 규모의 투자가 이뤄질 전망이다.28일 업계에 따르면 삼성전자는 이튿날인 29일 열리는 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 중장기 투자 계획을 공개할 예정이다. 호남 반도체 클러스터 조성, 충청권 첨단 소재·부품 산업 구축, 영남권 제조 경쟁력 강화, 인천 바이오 투자 확대 등이 담길 것으로 알려졌다.업계는 이번 계획이 현실화될 경우 향후 5~6년 동안 수백조원, 10년 기준으로는 1000조원을 웃도는 국내 기업 사상 최대 규모의 투자 프로젝트가 될 것으로 보고 있다.충청권에서는 삼성디스플레이가 아산·천안캠퍼스를 중심으로 유기발광다이오드(OLED)와 차세대 디스플레이 생산능력 확대에 나설 것으로 전해졌다. 삼성SDI는 차세대 모빌리티와 피지컬 AI 시장 성장에 맞춰 천안사업장의 소형·자동차용 배터리 생산을 늘리고, 삼성전기 세종사업장의 고부가 반도체 기판 생산능력 확대를 검토 중인 것으로 알려졌다. 이를 통해 충청권을 첨단 소재·부품 산업의 핵심 거점으로 육성한다는 전략이다. 이재용 삼성전자 회장이 다음 달 2일 삼성디스플레이 아산캠퍼스를 찾아 충청권 투자 비전을 직접 발표할 가능성도 거론된다.영남권에서는 삼성전자가 경북 구미사업장의 AI 기반 제조 경쟁력을 강화하고, 삼성전기 부산사업장은 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 반도체 기판 생산 확대에 나설 것으로 전망된다. 삼성SDI 울산사업장도 AI 인프라 확산으로 수요가 급증하는 에너지저장장치(ESS) 생산설비를 확대할 것으로 예상된다. 아울러 인천에서는 삼성바이오로직스가 바이오를 ‘제2의 반도체’로 육성한다는 전략 아래 생산시설 확충 등 미래 투자에 속도를 낼 것으로 관측된다.호남에는 전·후공정을 망라한 대규모 반도체 클러스터가 조성될 전망이다. 업계에서는 1기당 약 60조원이 투입되는 반도체 공장(팹)이 최대 5기까지 들어설 수 있다는 관측이 나온다. 여기에 설계·장비·소재 협력업체와 연구개발(R＆D) 인력까지 집적되면 경기 용인에 버금가는 세계적 규모의 반도체 산업 생태계가 구축될 것이라는 기대도 나온다.이번 투자는 단순한 생산시설 확충을 넘어 반도체 초호황을 국가 제조업 경쟁력 강화와 지역 균형발전으로 연결하는 계기가 될 것이라는 평가도 나온다. 수도권에 집중된 첨단산업의 무게 중심을 전국으로 분산시키는 효과도 기대된다.