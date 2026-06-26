LG전자 류재철 “엔비디아와 피지컬AI 협력 구체화”…‘삼쏘회동’ 후속 논의 박차

류재철 “양사 피지컬 AI 파트너십 구체화”

가정·산업 현장 등 LG전자 고객 경험 기반

AI 인프라에선 데이터센터 솔루션·냉각 강점

LG 데이터 팩토리 등 차세대 생태계 구축

이미지 확대 기념 촬영하는 구광모 LG 대표와 젠슨 황 CEO 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모(왼쪽) LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.8

LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 기념 촬영하는 구광모 LG 대표와 젠슨 황 CEO 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모(왼쪽) LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.8

LG 제공

세줄 요약 LG전자가 엔비디아와 피지컬 AI 협력을 구체화했다. 데이터팩토리 구축, AI 데이터센터 냉각 솔루션 고도화, 로봇 양산 체계 마련 등으로 협력 범위를 넓히고, 제조 데이터와 플랫폼을 결합해 산업 전반의 AI 전환을 가속화했다. 엔비디아와 피지컬 AI 협력 구체화

데이터팩토리·로봇·냉각 솔루션 확대

제조 데이터와 고객 경험 경쟁력 강조

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LG전자가 엔비디아와 차세대 피지컬 인공지능(AI) 생태계 구축에 본격적으로 속도를 낸다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한해 구광모 LG그룹 회장과 피지컬 AI 협력을 논의한 지 약 3주 만이다. 엔비디아의 AI 플랫폼과 LG전자의 로봇 기술 및 제조 데이터 및 생산 역량을 결합해 AI 로봇 및 AI 인프라 분야 협력을 본격화한다는 구상이다.류재철 LG전자 대표이사 사장은 26일 링크드인에 “LG전자와 엔비디아는 미국 현지에서 추가 논의를 통해 피지컬 AI 협력 세부 영역과 전략적 파트너십을 구체화했다”며 “피지컬 AI 생태계 구축을 통한 미래 준비에 박차를 가하고 있다”고 밝혔다.양사는 엔비디아 플랫폼을 활용한 LG 데이터 팩토리 구축과 AI 데이터센터 냉각(쿨링) 솔루션 고도화, 로봇 양산 체계 구축 등 AI 인프라 전반에 걸쳐 협력을 확대하기로 했다. 엔비디아의 AI 인프라와 LG전자의 로봇 제조 역량을 결합해 산업 전반의 AI 전환을 가속화한다는 전략이다.LG전자는 스마트홈 플랫폼 ‘씽큐(ThinQ)’를 통해 축적한 고객 데이터와 글로벌 제조 데이터를 강점으로 내세웠다. 류 사장은 “LG전자는 전 세계 14개국 31개 생산시설에서 생성되는 정교한 제조 데이터를 확보하고 있으며 최근 10년간 축적된 제조·생산 데이터만 770TB(테라바이트)에 달한다”고 밝혔다. 이는 고화질 영화 약 19만 7000편을 저장할 수 있는 규모다.가정과 상업시설, 산업 현장, 모빌리티 등 다양한 공간에서 축적한 고객 경험도 피지컬 AI 시대의 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 류 사장은 “수십 년 동안 다양한 공간을 설계·운영하며 고객의 생활 방식과 기기 사용 패턴, 공간 내 이동 동선, 에너지 사용 방식 등에 대한 이해를 축적해 왔다”며 “이 같은 경험이 실제 공간에서 작동하는 AI 구현의 기반이 될 것”이라고 말했다.AI 인프라 분야에서는 데이터센터 냉각 기술과 차세대 AI 데이터센터 솔루션을 앞세워 효율적이고 안정적인 AI 운영 환경 구축을 지원한다는 계획이다.류 사장은 “LG전자는 AI가 그리는 미래를 실제 산업 현장에서 구현할 수 있는 기술 생태계를 갖춘 기업”이라며 “엔비디아와 같은 글로벌 리더와 함께 AI를 고객 가치와 산업 혁신으로 연결하고 피지컬 AI 시대의 새로운 가능성을 현실로 만들어 나가겠다”고 강조했다.앞서 황 CEO와 구 회장은 홍대 삼겹살 회동에 이어 서울 영등포구 LG트윈타워에서 회동을 갖고 레퍼런스 로봇 공동 개발과 피지컬 AI, AI 인프라 등에서 협력을 확대하기로 한 바 있다. 지난 22일에는 LG그룹 주요 계열사의 경영진이 미국 캘리포니아주 산타클라라에 위치한 엔비디아 본사를 방문해 후속 협력 방안을 논의하기도 했다.