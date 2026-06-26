“내일 8명 예약 가능한 종로 식당 추천해줘” 네이버, 대화형 검색 ‘AI탭’ 정식 출시

네이버, 대화형 검색 ‘AI탭’ 정식 출시

기존 그린닷 대신 AI탭으로 전면 재편

식당 검색하면 지도·예약으로 연결

이미지 확대 네이버 PC와 모바일 검색창에서 이용할 수 있는 인공지능(AI)탭 모습

네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버 PC와 모바일 검색창에서 이용할 수 있는 인공지능(AI)탭 모습

네이버 제공

이미지 확대 네이버 AI탭에 ‘내일 저녁 8시에 3명 예약 가능한 서순라길 와인바 추천해줘’라고 검색했을 경우 답변 예시.

네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버 AI탭에 ‘내일 저녁 8시에 3명 예약 가능한 서순라길 와인바 추천해줘’라고 검색했을 경우 답변 예시.

네이버 제공

세줄 요약 네이버가 생성형 AI 기반 대화형 검색 서비스 AI탭을 정식 출시해 검색 체계를 확대했다. AI탭은 의도와 맥락을 이해해 답변을 넘어 쇼핑, 장소 탐색, 예약까지 연결하는 에이전틱 검색 서비스다. 그린닷은 AI탭 중심으로 재편되고, 하반기에는 부동산·건강 에이전트도 선보일 예정이다. AI탭 정식 출시, 검색에서 실행까지 연결

장소 탐색·예약·쇼핑까지 행동형 검색 확대

그린닷 재편, 스마트렌즈·음악검색 통합

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네이버가 기존에 베타 서비스로 운영하던 생성형 인공지능(AI) 기반의 대화형 검색 서비스 ‘AI탭’을 정식 출시하고 본격적으로 AI 검색 체계를 확대한다고 26일 밝혔다.AI탭은 사용자의 검색 의도와 맥락을 이해해 답변을 제공하는 것을 넘어 쇼핑, 장소 탐색, 예약 등 실제 행동까지 연결하는 에이전틱 검색 서비스다. 네이버 사용자는 누구나 모바일과 PC 검색창의 AI탭 버튼을 통해 서비스를 쉽게 이용할 수 있다. 7월부터는 AI 브리핑 하단의 대화창에서도 AI탭으로 진입해 탐색을 이어갈 수 있다.기존 검색창인 ‘그린닷’은 AI탭 중심으로 재편된다. 그린닷의 기능 중 멀티모달(다양한 콘텐츠) 검색의 핵심 도구 ‘스마트렌즈’는 검색창에서 바로 이용할 수 있도록 AI탭 버튼 옆으로 이동하고 ‘음악 검색’은 AI탭 안으로 통합됐다.지난 4월 네이버플러스 멤버십 이용자를 대상으로 베타 서비스에서 시작한 AI탭은 약 2개월 만에 누적 사용자 400만 명을 돌파했다. 정보 탐색을 넘어 사용자 행동을 유기적으로 이끄는 ‘실행형 AI 에이전트’가 사용자들의 편의를 향상시켰다.AI탭 베타 서비스 기간 동안 상품과 장소의 카드 클릭률(CTR)은 각각 20% 이상을 기록했으며, AI탭 이용 빈도가 높을수록 쇼핑과 플레이스 서비스 등으로 연결되는 비율도 함께 증가했다. 실제 AI탭을 11회 이상 방문한 사용자는 1회 방문 사용자 대비 상품 클릭은 2.7배, 장소 클릭은 2배 높게 나타났다.이번 AI탭 정식 버전에는 네이버 지도 및 실시간 예약 가능 시간대를 답변 안에서 직관적으로 안내하는 기능도 더해졌다. 사용자는 식당이나 카페, 특정 장소를 탐색하는 과정에서 관련 정보를 확인하는 데 그치지 않고, 지도 확인부터 예약 및 방문까지 필요한 행동을 한 흐름 안에서 자연스럽게 이어갈 수 있다.네이버는 해당 특화 모델을 기반으로 AI탭의 에이전트 역량을 지속 강화한다는 계획이다. 하반기에는 사용자의 예산과 선호 지역 등을 반영해 맞춤형 부동산 매물을 추천하는 기능을 선보인다. 또 건강검진 결과지를 업로드하면 개인 맞춤형 생활 습관 및 건강 관리 방법을 제안하는 건강 에이전트 기능도 선보일 예정이다.김광현 네이버 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO)는 “AI탭은 네이버의 독보적인 서비스 생태계와 데이터 인프라, AI 기술력이 집약된 대표 사례”라며 “수천만 네이버 사용자가 검색창에서 바로 AI탭을 이용할 수 있게 된 만큼, 탐색에서 실행까지 연결되는 차별화된 에이전트 경험을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.