대한전선 “깨끗한 서해안 만들기 앞장”…당진시와 해양 정화

당진시·지역 주민 등 합동으로 휴가철 대비 쓰레기 수거

신규 입사자 20여명 참여…대호방조제·도비도항 일원 정화

2011년부터 ‘1사 1연안’ 캠페인…지역 환경 보전 활동 지속

이미지 확대 대한전선 신규 입사자들이 지난 25일 충남 당진시에서 해양 정화 활동을 전개하고 있다.

대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선 신규 입사자들이 지난 25일 충남 당진시에서 해양 정화 활동을 전개하고 있다.

대한전선 제공

세줄 요약 대한전선이 당진시 주관 민관 합동 해양 정화 활동에 참여해 대호방조제와 도비도항 일대의 스티로폼, 폐어구, 일반 쓰레기 수백㎏을 수거했다. 신규 입사자 중심으로 봉사에 나서 지역 환경을 살피고 서해안 생태계 보전에 힘을 보탰다. 당진시 주관 해양 정화 활동 참여

대호방조제·도비도항 쓰레기 수거

신규 입사자 중심 ESG 봉사 확대

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대한전선이 지역사회와 함께 해양 생태계 보전에 나서 주목받고 있다.대한전선은 지난 25일 당진시가 주관한 민관 합동 해양 정화 활동에 참여했다고 26일 밝혔다. 하절기 집중호우와 휴가철을 앞두고 해안가에 유입되거나 방치된 쓰레기를 수거해 쾌적하고 안전한 해양 환경을 조성하기 위한 취지다.이날 행사에는 대한전선 임직원 20여명을 비롯해 당진시 관계자, 지역 주민 등 총 50여명이 참여했다. 특히 대한전선은 올해 입사한 신규 입사자들을 중심으로 참여 인원을 구성해 당진 지역의 해양 환경을 직접 살피고 지역사회의 일원으로서 환경 보전 활동에 동참할 수 있도록 했다.참가자들은 활동에 앞서 안전 교육을 받은 뒤 대호방조제와 도비도항 일대를 중심으로 스티로폼, 폐어구, 일반 쓰레기 등 해안가에 방치된 각종 쓰레기 수백㎏을 수거했다.봉사활동에 참여한 SHE팀 이승지 대리는 “깨끗한 서해안을 만드는 일에 지역사회와 함께할 수 있어 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 사업장이 위치한 지역의 환경을 소중히 여기고, 서해안 해양 생태계 보전을 위한 활동에 지속적으로 동참하겠다”고 말했다.대한전선은 지역의 환경 보전을 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 왔다. 2011년부터 당진시와 협약을 맺고 매년 용무치항 인근에서 해양 쓰레기와 폐기물을 수거하는 ‘1사 1연안’ 캠페인에 참여하고 있다. 아울러 갯벌 내 생물 다양성 보존을 위한 염생식물 식재 활동, 식목일 맞이 나무 심기 등 지역 환경 개선과 생태계 보호를 위한 활동도 지속하고 있다.대한전선은 주요 생산 거점이 위치한 당진 지역을 중심으로 환경 정화, 지역 상생, 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 앞으로도 지역사회와의 협력 체계를 강화하고 임직원이 직접 참여하는 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 확대해 기업의 사회적 책임을 실천해 나갈 방침이다.대한전선은 호반그룹에 편입된 2021년에 전선업계에서 유일하게 통합 A등급을 받은 이후, 5년 연속 A등급을 유지하며 업계 내 ESG 경영을 선도하고 있다.