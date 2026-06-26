“AI 신약이 뉴노멀 되려면”… 바이오USA 휩쓴 ‘AI 활용’

세계 최대 바이오 전시회 최고 이슈

이미지 확대 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 24일(현지시간) 열린 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오USA) 세션 ‘AI 환상에서 현실로’에서 패널 토론이 이뤄지고 있다. 왼쪽부터 샘 사이나이 다이노테라퓨틱스 공동창업자, 존 윌뱅크스 오우킨 최고데이터책임자(CDO), 미셸 첸 폼바이오 최고경영자(CEO), 신시아 홍 노바티스 AI·사업개발 디렉터, 사라 타오 CSL베링 기술평가(S＆E) 총괄. 닫기 이미지 확대 보기 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 24일(현지시간) 열린 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오USA) 세션 ‘AI 환상에서 현실로’에서 패널 토론이 이뤄지고 있다. 왼쪽부터 샘 사이나이 다이노테라퓨틱스 공동창업자, 존 윌뱅크스 오우킨 최고데이터책임자(CDO), 미셸 첸 폼바이오 최고경영자(CEO), 신시아 홍 노바티스 AI·사업개발 디렉터, 사라 타오 CSL베링 기술평가(S＆E) 총괄.

세줄 요약 바이오USA AI 서밋에서는 신약 개발의 속도 혁신이 가장 큰 장점으로 꼽혔다. 다만 글로벌 빅파마와 AI 바이오텍들은 임상에서의 효과 검증, 규제기관이 납득할 설명 가능성, 합성 난도 같은 현실적 장벽을 함께 짚었다. 바이오USA AI 서밋, 신약 개발 화두 부상

속도 혁신 기대 속 임상 검증 필요성 강조

규제기관 설득 위한 설명 가능성도 핵심

2026-06-26 B3면

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‘인공지능(AI) 활용’은 세계 최대 제약·바이오 산업 전시회인 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오USA)’의 가장 뜨거운 화두였다. 이번 행사 ‘AI 서밋’의 30여개 세션을 관통한 글로벌 업계의 관심사는 명확했다. AI가 이끈 ‘속도 혁신’을 넘어, 임상으로 확인하는 신약의 효과부터 규제 기관을 설득할 과정의 투명성까지 상용화를 위한 최종 관문 돌파에 초점이 맞춰졌다.24일(현지시간) 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 열린 ‘AI, 환상에서 현실로 전환’ 세션에서는 글로벌 빅파마인 ‘노바티스’의 AI 담당자부터 미국·프랑스 등의 AI 바이오텍 임원들이 총출동해 현업에서 AI 활용에 대한 애로사항을 논의했다. 시작부터 200여개 좌석이 청중으로 가득 차며 높은 열기를 반영했다.세션에서 꼽힌 AI 활용의 가장 큰 장점은 ‘속도’였다. 신약 개발은 후보물질 선정부터 임상을 거쳐 실제 시장에 출시되기까지 길게는 10년 이상의 긴 시간이 걸리고 성공 가능성도 희박하다. 미국 AI 바이오텍 다이노 테라퓨틱스의 샘 사이나이 공동창업자는 “과거에는 반드시 실험실에서 수행해야 했던 실험을 가상 시뮬레이션으로 수행해 전체 과정을 단축시키는 것이 AI가 제공하는 근본적 가치”라고 말했다.현재 글로벌 시장에서 AI로 신약을 발굴해 최종 허가를 받은 사례는 아직 없다. 하지만 최근 SK바이오팜과 AI 신약 개발 공동연구 계약을 체결한 인실리코 메디슨이나 리커전, 로슈 등 글로벌 기업을 중심으로 일부 후보물질이 임상 2상에서 3상 단계까지 도달하며 상용화 기대감을 키우고 있다. 구글, 엔비디아 등 글로벌 빅테크는 물론 셀트리온, LG화학, 중외제약, 동아ST 등 국내 기업들도 개발 경쟁에 뛰어들었다.다만 AI 신약이 ‘뉴노멀’이 되려면 선결 조건이 많고, 특히 개발 과정에서의 검증 문제가 필수 과제다. 미국 식품의약국(FDA)이 연초 의약품 개발 AI 활용 가이드라인을 발표한 가운데, 향후 의약품 허가심사 과정에서 AI를 어떻게 신뢰하고 평가할 것인지도 화두다. 프랑스 AI 바이오텍 오우킨의 존 윌뱅크스 최고데이터책임자(CDO)는 “AI 신약 개발은 매우 혁신적인 주장인 만큼 그에 걸맞은 검증이 필요하다”면서 “결과뿐 아니라 그 결과에 도달한 과정 전체가 규제기관에게 설명 가능해야 한다”고 강조했다.이날 현장에서 만난 한 한국 AI 바이오텍 스타트업 대표는 “AI 신약은 아직 시작 단계인 만큼 누가 먼저 선점하느냐가 관건”이라면서도 “AI로 구현한 일부 신약의 구조는 현재 기술로는 합성하기 너무 어려워서 검증할 수 없다는 것도 넘어야 할 벽”이라고 전했다.