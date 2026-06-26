호반건설 ‘국가유공자 주거 개선’ 장관 표창

노후주택 12가구 개·보수 지원

현장점검 거쳐 도배·장판 교체

이미지 확대 변부섭(오른쪽) 호반건설 건설안전부문 대표이사가 지난 24일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2026 국가유공자 주거여건 개선사업 기념행사’에서 권오을 국가보훈부 장관으로부터 장관 표창을 받은 뒤 함께 기념촬영을 하고 있다.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 변부섭(오른쪽) 호반건설 건설안전부문 대표이사가 지난 24일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2026 국가유공자 주거여건 개선사업 기념행사’에서 권오을 국가보훈부 장관으로부터 장관 표창을 받은 뒤 함께 기념촬영을 하고 있다.

호반건설 제공

세줄 요약 호반건설이 ‘2026 국가유공자 주거여건 개선사업’ 기념행사에서 국가보훈부 장관 표창을 받았다. 2016년부터 참여해 노후주택 12가구를 개·보수했고, 올해도 도봉구 국가유공자 주택의 도배·장판 교체와 문턱 제거를 지원했다. 국가유공자 주거개선 공로로 장관 표창 수상

2016년부터 노후주택 12가구 개·보수 지원

도봉구 유공자 주택 도배·장판 교체 진행

2026-06-26 23면

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호반건설은 지난 24일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2026 국가유공자 주거여건 개선사업 기념행사’에서 국가보훈부 장관 표창을 받았다고 25일 밝혔다.국가유공자 주거여건 개선사업은 대한주택건설협회가 ﻿보훈부, 국토교통부와 함께 추진하는 사회공헌 활동의 일환이다. 주거환경이 열악한 국가유공자와 보훈가족의 노후주택을 개·보수해 보다 쾌적한 생활환경을 제공하는 취지다.호반건설은 2016년부터 참여해 국가유공자와 보훈가족의 주거환경 개선에 꾸준히 기여했다는 점을 높이 평가받았다. 지금까지 총 12가구를 대상으로 노후주택 개·보수 지원을 실시하며 주거 안정에 기여했다.아울러 호반그룹은 계열사인 호반프라퍼티를 통해서도 2011년부터 국가유공자 주거환경 개선사업에 참여하며 국가를 위해 헌신한 유공자들의 안정적인 주거환경 조성에 힘쓰고 있다.호반건설은 올해도 서울 도봉구에 거주하는 국가유공자의 노후주택 보수 지원에 나섰다. 지원 대상자는 전상군경 국가유공자로 약 50년 된 노후주택에 거주하며 ﻿생활에 불편을 겪어 왔다. 호반건설은 현장 점검을 거쳐 도배와 장판 교체, 문턱 제거 등 주거환경 개선 공사를 진행했다.호반건설 관계자는 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 보훈 문화 확산과 국가유공자의 주거복지 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.호반그룹은 국가유공자 주거환경 개선 지원을 비롯해 재난·재해 피해 복구 지원, 취약계층 지원, 장학사업 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 호반그룹 임직원﻿은 2023년부터 호국보훈의 가치를 되새기기 위해 전쟁기념관과 국립서울현충원에서 환경 정화 봉사활동을 실시하고 있다.