SK오션플랜트, 협력사 ESG 역량 강화 나서

간담회 열고 안전·품질·ESG 지원 방안 공유

공급망 ESG 컨설팅 추진…협력사 경쟁력 제고

이미지 확대 SK오션플랜트 동반성장 협력사 간담회 모습. 2026.6.25. SK오션플랜트 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK오션플랜트 동반성장 협력사 간담회 모습. 2026.6.25. SK오션플랜트 제공

세줄 요약 SK오션플랜트가 협력사와 상생협력 간담회를 열고 ESG 경영과 안전·품질 경쟁력 제고 방안을 공유했다. 공급망 실사 강화와 국내 ESG 공시 확대에 대응해 협력사의 역량을 높이고, 현장 애로와 개선 과제를 함께 논의하며 동반성장 기반을 다졌다. 협력사 상생협력 동반성장 간담회 개최

ESG·안전·품질 경쟁력 제고 방안 공유

공급망 ESG 지원으로 동반성장 추진

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SK오션플랜트가 협력사의 지속가능경영 역량을 강화하고자 상생협력 행보에 나섰다.SK오션플랜트는 협력사와 함께하는 상생협력 동반성장 간담회를 열고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 안전·품질 경쟁력 제고 방안을 공유했다고 25일 밝혔다.이번 간담회는 공급망 관리 측면에서 협력사의 ESG 역량이 중요한 평가 기준으로 자리 잡는 가운데, 협력사와의 동반성장을 확대하고 공급망 경쟁력을 높이고자 마련됐다.행사에는 강영규 SK오션플랜트 대표이사를 비롯한 주요 임원진과 협력사 관계자들이 참석했다. 이들은 현장의 애로사항을 공유하고 개선 방안을 논의하며 협력 강화를 위한 소통의 시간을 가졌다.안전·품질·ESG 분야 임원들은 ‘지속 가능한 파트너십 기반 마련’을 주제로 직접 발표에 나서기도 했다. 발표에서는 상반기 안전·보건·환경(SHE) 추진 현황과 여름철 온열질환 예방 대책, 품질 관리 동향과 리스크 대응 전략, 협력사 대상 공급망 ESG 컨설팅 지원 사업 등이 소개됐다.이 중 공급망 ESG 지원 사업은 유럽연합(EU)의 공급망 실사 강화와 탄소관리 요구, 국내 ESG 공시 의무화 확대 등에 선제적으로 대응하기 위한 프로그램이다. 협력사의 ESG 경영 체계를 강화해 고객사의 요구에 대응하고 조선·해양 기자재 산업 전반의 경쟁력을 높이는 데 목적을 두고 있다.이어진 소통 세션에서는 협력사 대표들과 SK오션플랜트 임원진이 현장의 어려움과 개선 과제를 공유하며 실질적인 지원 방안을 논의했다.강 대표는 “이번 간담회는 현장의 목소리를 직접 듣고 협업 체계를 점검하는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 협력사 지원을 확대해 함께 성장하는 상생 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.