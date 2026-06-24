KT “말 한마디로 5분이면 앱 완성”… 기업 AX 실험실 공개

AI 도입부터 사업화까지 맞춤 지원

이미지 확대 전승록 KT AX전략본부장 닫기 이미지 확대 보기 전승록 KT AX전략본부장

세줄 요약 KT가 음성 요청만으로 5분 안에 상권 분석 앱과 대시보드를 만드는 AI 에이전트 ‘지니’를 시연했다. 기업 고객이 실제 과제를 들고 와 AI 도입과 사업화를 함께 검토하는 ‘이노베이션 허브’도 공개했으며, 8개월간 200개 기업이 방문해 30여 곳이 도입 단계로 이어졌다. 음성 요청만으로 상권 분석 앱 시연

기업 AX 체험 공간 이노베이션 허브 공개

AX 스쿼드·AX 하네스 협업 체계 소개

2026-06-25 B3면

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“헤이 지니, KT 통신 대리점 상권 분석에 사용할 수 있는 시스템을 만들어줘.”KT 관계자가 음성으로 요청하자 인공지능(AI) 에이전트 ‘지니’는 예상 매출과 상권 특성, 경쟁 상황 등을 차례로 확인한 뒤 분석 작업에 들어갔다. 약 5분 뒤 화면에는 인구 밀도와 유동 인구, KT 점유율, 경쟁 강도 등을 분석한 대시보드가 나타났다. 송파구와 강서구, 관악구 등이 신규 출점 후보지로 제시됐으며 KT는 이 과정의 실행 비용이 1000~1500원 수준이라고 설명했다.지난 23일 서울 광화문 KT 웨스트 사옥 내 ‘이노베이션 허브’에서는 기업 고객들이 복잡한 AI 기술을 직접 눈으로 보고 맞춤형 컨설팅을 받는 시연이 진행됐다. 지난해 10월 문을 연 이 공간은 고객이 실제 업무 과제를 가지고 방문해 AI 도입부터 사업화 방안까지 함께 모색하는 기업 인공지능전환(AX) 체험 공간이다. 전승록 KT AX전략본부장은 “지난 8개월 동안 약 200개 기업이 이곳을 찾았고 30여 개 기업이 실제 AI 도입과 사업화 단계로 이어졌다”고 말했다.KT는 ﻿사업 개발과 컨설팅, 개발 인력이 참여하는 ‘AX 스쿼드’를 운영하고 있다. 고객 과제를 정의하고 약 6주 안에 투자 대비 효과(ROI)를 검증하는 조직이다.KT는 여러 AI가 하나의 팀처럼 일할 수 있도록 하는 자체 플랫폼 ‘AX 하네스’도 공개했다. 업무별 AI 에이전트가 역할을 나눠 협업하도록 지원하는 일종의 ‘AI 운영체제’로, 특정 AI 모델에 의존하지 않고 고객 환경에 맞는 AI를 선택해 적용할 수 있다.﻿