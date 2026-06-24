1억짜리 ‘유리창 TV’… 초프리미엄 꺼낸 LG

‘시그니처 올레드 W’ 무선 전송

연필 한 자루 수준인 0.9㎝ 두께

‘시그니처 올레드 T’ 4K 고화질

투명 모드엔 뒷공간까지 보여

이미지 확대 LG전자가 0.9㎝대 두께의 올인원 디자인에 혁신 무선 기술과 인공지능 기능을 탑재한 월페이퍼 올레드 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’를 출시했다고 24일 밝혔다. 사진은 LG 시그니처 올레드 W의 이미지.

LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG전자가 0.9㎝대 두께의 올인원 디자인에 혁신 무선 기술과 인공지능 기능을 탑재한 월페이퍼 올레드 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’를 출시했다고 24일 밝혔다. 사진은 LG 시그니처 올레드 W의 이미지.

LG전자 제공

세줄 요약 LG전자가 초슬림 무선 월페이퍼 TV와 투명 TV를 국내부터 순차 출시해 초프리미엄 시장을 공략했다. 0.9㎝대 두께와 무선 저지연 전송, 최신 AI 프로세서를 앞세워 화질과 편의성을 높였고, 올레드 TV 1위 굳히기에 나섰다. 무선 월페이퍼 TV·투명 TV 출시

0.9㎝대 초슬림, 무선 저지연 전송

초프리미엄 올레드 시장 공략

2026-06-25 B3면

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LG전자가 연필 한 자루 수준 두께의 무선 TV와 투명 TV를 앞세워 초프리미엄 TV 시장에 승부수를 던졌다. 세계 최초 무선 저지연 전송 기술과 최신 인공지능(AI) 프로세서를 적용한 신제품으로 글로벌 올레드 TV 시장 1위 굳히기에 나선다는 전략이다.LG전자는 24일 무선 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’와 무선 투명 TV ‘LG 시그니처 올레드 T’를 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다고 밝혔다.LG 시그니처 올레드 W는 두께 0.9㎝대의 초슬림 디자인을 구현한 2026년형 무선 월페이퍼 TV다. 세계 최초로 ‘진정한 무선 저지연 비전’ 인증을 받은 무선 전송 기술을 적용해 4K·165㎐(헤르츠) 영상을 화질 손실이나 지연 없이 실시간 전송할 수 있다. TV가 벽에서 떨어져 거실 한가운데를 차지해도 복잡한 전원선이 보이지 않는다. 셋톱박스 등 외부 기기를 연결하는 ‘제로 커넥트 박스’도 기존 무선 TV 대비 35% 작아졌다.신제품에는 최신 화질·음질 AI 프로세서인 ‘3세대 알파11’이 탑재됐다. 기존 대비 5.6배 향상된 신경망처리장치(NPU) 성능과 70% 높아진 그래픽 처리 성능을 바탕으로 더욱 자연스럽고 선명한 화질을 구현한다.LG전자가 이와 함께 출시한 LG 시그니처 올레드 T는 리모컨 버튼 하나로 화면 뒤 공간이 그대로 비치는 ‘투명 스크린 모드’와 압도적 4K 화질을 구현하는 ‘블랙 스크린 모드’를 자유롭게 전환할 수 있는 77인치 TV다. 화면 뒤 공간을 볼 수 있어 TV를 보지 않을 때는 개방감 있는 공간 장식품으로 활용할 수 있고, TV를 볼 때는 영화와 게임 등 콘텐츠를 즐길 수 있는 구조다.출하가는 LG 시그니처 올레드 W가 77인치 1050만원, 83인치 1600만원이고, LG 시그니처 올레드 T는 77인치 기준 1억원에 달한다. LG전자는 이번 신제품 출시를 통해 프리미엄 TV 라인업을 강화하고 올레드 TV 시장 리더십을 더욱 공고히 한다는 계획이다. ﻿