한화시스템, ‘천궁-II’ 다기능 레이다, 중동 3개국 영토 확장

세줄 요약 한화시스템이 천궁-II 핵심 센서인 다기능레이다로 UAE, 사우디, 이라크와 조단위 수출 계약을 잇따라 맺었다. 사막의 먼지와 고온에 맞춘 성능 개량으로 신뢰를 얻었고, KF-21과 위성용 레이다까지 국산화하며 대공방어체계의 눈으로 자리잡았다. 천궁-II 다기능레이다로 중동 수출 확대

UAE·사우디·이라크 조단위 계약 연속 체결

L-SAM·LAMD로 차세대 방공 시장 공략

이미지 확대 중동 3개국 수출길을 연 한화시스템의 사막 기후 맞춤형 ‘천궁-II 수출형 다기능레이다(MFR)’가 현지에서 운용되고 있는 모습.

한화시스템 제공 닫기 이미지 확대 보기 중동 3개국 수출길을 연 한화시스템의 사막 기후 맞춤형 ‘천궁-II 수출형 다기능레이다(MFR)’가 현지에서 운용되고 있는 모습.

한화시스템 제공

2026-06-25 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화시스템이 국내 기술로 개발한 중거리 지대공 유도무기체계-II(천궁-II)의 핵심 센서인 ‘다기능레이다(MFR)’를 앞세워 중동 방산 시장을 통째로 흔들고 있다.지난 2022년 아랍에미리트(UAE)와 1조 3000억원 규모의 수출 계약을 맺으며 포문을 연 데 이어 2024년 사우디아라비아와 1조 2000억원, 지난해 이라크와 8600억원 규모의 공급 계약을 연달아 체결하며 독보적인 조단위 수출 행보를 이어가고 있다.한화시스템은 3차원 능동위상배열(AESA) 레이다로 탐지·추적, 피아식별, 복합 교전 임무를 동시에 수행하는 고도화된 통합 역량을 갖췄으며 사막의 모래먼지와 극심한 고온 등 중동 특유의 환경에 맞춰 성능을 맞춤 개량해 현지 군의 신뢰를 샀다. 이로써 한화시스템은 KF 21 AESA 레이다부터 위성용 SAR 레이다까지 전 분야의 감시정찰 자산을 국산화하며 명실상부한 대한민국 대공방어체계의 ‘눈’으로 자리매김했다.방산 명가의 시선은 이제 중·고고도와 저고도 전체를 아우르는 차세대 대공방어 인프라 수출로 향한다. 천궁-II의 성공 DNA를 이어받아 원거리 고고도 미사일을 요격하는 장거리 지대공 유도무기체계(L-SAM) 다기능레이다의 핵심 알고리즘을 고도화해 후속 수출 제품군 확정을 추진 중이며 우리 군의 미사일 방어망을 넓힐 고고도요격유도무기 ‘L-SAM-II’ 개발에도 착수했다.나아가 지난해 4월에는 1315억원 규모의 장사정포요격체계(LAMD) 레이다 시제 사업자로 선정되어 이스라엘의 원조 ‘아이언돔’을 능가하는 군집 포탄 실시간 탐지·추적 기술 개발에 돌입하는 등 미래 글로벌 방공 시장의 독점적 지위를 확고히 다지고 있다.