한화에어로스페이스, 누리호·달 착륙선… 민간 주도 우주경제 연다

이미지 확대 대한민국 우주 수송 능력 확보를 위한 ‘누리호’ 4차 발사가 지난해 성공적으로 이뤄졌다. 한화에어로스페이스는 올해 3분기 예정된 누리호 5차 발사의 체계종합을 담당하며 민간 주도 우주산업 육성에 앞장서고 있다.

한국항공우주연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 우주 수송 능력 확보를 위한 ‘누리호’ 4차 발사가 지난해 성공적으로 이뤄졌다. 한화에어로스페이스는 올해 3분기 예정된 누리호 5차 발사의 체계종합을 담당하며 민간 주도 우주산업 육성에 앞장서고 있다.

한국항공우주연구원 제공

2026-06-25 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화에어로스페이스가 지난 26년간 축적해온 우주 발사체 기술력을 바탕으로 본격적인 민간 주도 우주경제 시대를 열어가고 있다. 2022년 누리호 고도화 사업의 체계종합기업으로 선정된 이후 올해 3분기로 예정된 누리호 5차 발사 준비에 총력을 기울이는 중이다. 300여개의 국내 우주기업과 협업해 발사체 제작 및 발사를 주관하는 한화에어로스페이스는 이번 5차 발사에서 발사지휘센터(MDC)와 발사관제센터(LCC)의 운용 참여를 확대하며 민간 주도의 발사 역량과 우주산업의 글로벌 신뢰도를 한층 더 끌어올릴 계획이다.지상과 지구 저궤도를 넘어선 심우주 탐사 행보도 구체화되고 있다. 한화에어로스페이스는 한국항공우주연구원과 함께 2032년 발사 예정인 달 착륙선의 추진시스템을 국내 기술로 개발한다. 달 착륙선의 연착륙을 위해 필수적인 고도의 추력 조절 기술과 모노메틸하이드라진·사산화질소(MMH/NTO) 기반 이원추진시스템 기술 및 인프라를 보유한 국내 유일의 기업으로서 탑재되는 착륙용 엔진과 자세제어 추력기 제작을 포함한 추진시스템 전체 조립 및 시험을 독점 담당한다.나아가 대한민국의 우주 인프라를 책임질 차세대 발사체(KSLV-Ⅲ) 개발사업의 체계종합기업으로서 본격적인 설계부터 발사 운용까지 전 과정을 주도한다. 차세대 발사체는 누리호 대비 성능이 대폭 향상되어 2032년 달 착륙선을 보내는 임무를 맡고 있으며, 2040년까지 국가 위성발사 및 우주탐사 수요를 충족할 예정이다. 특히 최근 우주항공청의 조기 재사용화 변경안이 의결되면서 기존 케로신 엔진 대신 효율적인 80t급 메탄추진제 엔진 1종을 개발해 1단과 2단에 동시 적용하는 형태로 글로벌 시장 경쟁력을 빠르게 확보해 나갈 방침이다.