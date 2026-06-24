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2026-06-25 16면

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대한민국 방위산업이 해상·공중·우주를 하나의 네트워크로 연결하는 다차원 통합 전술 체계로 글로벌 시장의 패러다임을 전환하고 있다. 기존의 필리핀 함정 수주와 중동 전역의 조 단위 대공방어 시스템 수출 성과는 이제 60조원 규모의 북미 잠수함 사업과 유럽·나토(NATO) 현지 합작회사 설립이라는 거대한 글로벌 메가 프로젝트로 확장되는 추세다. 이러한 대규모 수출 동력은 곧장 미래 기술 혁신으로 직결되어 인공지능(AI) 가상 조종사가 이끄는 차세대 유무인 복합 공중전투체계 독자 개발과 중동 전역에서 조단위 수출 잭팟을 터뜨린 ‘천궁-II’ 다기능레이다(MFR) 기반의 글로벌 핵심 대공방어 인프라 국산화를 강력히 견인 중이다. 여기에 민간 주도의 재사용 메탄추진제 엔진 고도화와 초소형 위성 기반의 우주 전술 네트워크 구축까지 실현하면서 K방산은 단순 제조업을 넘어 미래 글로벌 전장을 주도할 독보적인 위치를 선점했다.