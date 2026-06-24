한국항공우주산업(KAI), 유무인 복합체계, 미래전 ‘게임 체인저’ 선점

이미지 확대 한국항공우주산업(KAI)이 ‘ADEX 2025’ 전시장에 마련한 부스에서 KF 21 전투기와 무인기(MUCCA·SUCA)를 유기적으로 결합한 미래 차세대 공중전투체계(NACS) 라인업을 선보이고 있다.

KAI 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국항공우주산업(KAI)이 ‘ADEX 2025’ 전시장에 마련한 부스에서 KF 21 전투기와 무인기(MUCCA·SUCA)를 유기적으로 결합한 미래 차세대 공중전투체계(NACS) 라인업을 선보이고 있다.

KAI 제공

2026-06-25 16면

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우크라이나 전쟁의 드론 활약에 이어 올해 종전된 미국·이스라엘의 ‘장대한 분노’ 작전은 무인화와 효과기반 작전이라는 미래전의 새로운 양상을 극명하게 증명했다. 첨단 기술의 발전으로 지상, 해상, 공중의 전장 영역이 하나로 통합되면서 이제는 복잡한 전투 상황을 실시간으로 지휘·통제하는 능력 자체가 전쟁의 승패를 가르는 핵심 요소로 자리 잡았다.이에 발맞춰 한국항공우주산업(KAI)은 국내 기술을 바탕으로 전투기와 무인기, 인공위성을 실시간으로 통합해 최적의 조건에서 전투를 수행하는 ‘차세대 공중전투체계(NACS)’ 연구개발을 자체적으로 맹렬히 추진하고 있다.NACS의 핵심은 조종사가 위험 지역 밖에서 안전하게 무인기를 통제하며 생존성과 임무 효율성을 극대화하는 유무인 복합체계(MUM-T) 기술에 있다. 실전에 투입될 중·소형 협동 무인전투기들을 한 명의 조종사가 모두 제어하기는 불가능한 만큼 무인기 스스로 임무를 수행하도록 돕는 인공지능(AI) 가상 조종사 기술이 두뇌 역할을 맡는다. KAI는 해외 의존도가 높고 확보하기 어려운 이 첨단 AI 조종사 기술과 전투자산 간 유기적 연결 기술을 자체 개발하며 미래 K방산의 독자적인 기술 주권을 확보해 나가고 있다.동시에 유사시 일부 위성이 무력화되더라도 전체 통신망이 유지되는 초소형 위성 자산은 국방 인프라 확보 측면에서 수조원 이상의 전략적 가치를 지닌다. 이를 위해 KAI는 이스라엘 스타트업 인 레몬도(Remondo)와 손잡고 초소형 위성을 공동개발 중이며 향후 NACS 체계와 완벽히 연동해 지상과 우주를 아우르는 글로벌 방산 경쟁력을 확고히 다질 방침이다.