레이싱 원조 ‘카트라이더’ 부활…넥슨, 원작 살려 재출시 결정

넥슨, 카트라이더 부활 공식 선언

원작 감성 살리고 시스템 전면 개선

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넥슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 크레이지레이싱 카트라이더 대표 로고.

넥슨 제공

세줄 요약 넥슨이 2023년 서비스를 끝낸 레이싱 게임 카트라이더를 원작 IP로 다시 개발해 재출시하기로 했다. 원작의 감성과 주행감, 조작감을 살리면서도 64비트 전환과 DX11 적용 등 현대적 시스템을 더해 더 쾌적한 환경을 제공할 계획이다. 카트라이더 원작 IP 활용한 재출시 결정

서비스 종료 뒤 후속작 부진, 원작 회귀

감성·주행감 유지, 시스템 현대화 추진

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넥슨이 2023년 서비스를 접은 장수 레이싱 게임 ‘크레이지레이싱 카트라이더’를 개편해 재출시하기로 했다.넥슨은 ‘카트라이더’의 지식재산권(IP)을 활용한 ‘크레이지레이싱 카트라이더’를 개발하기로 확정하고 홈페이지를 공개했다고 23일 밝혔다. 선풍적인 인기를 끌었던 원작 카트라이더의 추억과 경험을 이어가겠다는 의지를 담은 결정이다.지난 2005년 출시된 카트라이더는 한때 ‘국민 게임’으로 불리며 ‘메이플스토리’, ‘크레이지아케이드’ 등과 함께 넥슨의 대표 게임으로 자리 잡았다. 2023년 3월 카트라이더 서비스를 종료한 이후 후속작으로 ‘카트라이더 드리프트’를 내놨지만 인기가 저조해 지난해 전 플랫폼에서 철수시켰다.이후 넥슨은 카트라이더의 원작 감성을 되살린 카트라이더 클래식 개발을 공식화했다. 강대현 넥슨코리아 대표는 지난 16일 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC) 2026에서 기자들과 만나 카트라이더 클래식에 대해 “잘 개발되고 있다”고 밝히기도 했다.카트라이더는 원작의 감성과 주행감, 조작감 등 핵심 게임성을 기반으로 개발되는 동시에 현대적인 시스템을 도입해 보다 쾌적한 플레이 환경을 제공할 예정이다. 오랜 서비스를 거치며 복잡해진 원작의 로비 화면을 직관적으로 재설계했고, 클라이언트도 32비트 기반에서 64비트로 바꾸고 다이렉트X 11(DX11) 기반으로 현대화했다.넥슨은 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 구체적인 개발 진행 현황을 담은 소식지를 정기적으로 발행할 예정이다.