GS건설, 해외 투자사와 신재생에너지 개발 MOU

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

GS건설, 해외 투자사와 신재생에너지 개발 MOU

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-06-23 00:02
수정 2026-06-23 00:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

합작법인 설립… 총 사업비 3조원

이미지 확대
허윤홍(왼쪽) GS건설 대표와 첸화 셴 아이스퀘어드 캐피털 펀드 파트너가 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 신재생에너지 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. GS건설 제공
허윤홍(왼쪽) GS건설 대표와 첸화 셴 아이스퀘어드 캐피털 펀드 파트너가 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 신재생에너지 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.
GS건설 제공


GS건설은 글로벌 인프라 투자회사 아이스퀘어드 캐피털과 국내 신재생에너지 사업을 추진할 합작법인(JV) 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 합작법인 설립을 통해 국내 태양광과 배터리 에너지저장장치(BESS) 사업을 중심으로 2035년까지 총 1.5GW 규모의 에너지 전환 자산을 개발·확보할 계획이다. 이 가운데 태양광 발전 자산은 약 820㎿ 규모다. 총사업비는 약 3조원으로 추산된다.

GS건설은 신규 사업 기회 발굴을 비롯해 부지 확보와 인허가, 초기 사업구조 수립 등 개발 업무를 맡고 국내외 신재생 에너지 사업에서 쌓은 경험과 기술 역량을 바탕으로 프로젝트 관리와 기술 자문을 담당한다. 아이스퀘어드 캐피털은 글로벌 인프라 투자 경험을 토대로 사업별 투자 구조와 금융계획 수립 등을 맡는다.

2026-06-23 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로