한경협 “미·이란 종전, 환율 1400원대 전망…대미투자 고려해 통화 협력 강화나설 것”

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한경협 “미·이란 종전, 환율 1400원대 전망…대미투자 고려해 통화 협력 강화나설 것”

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-06-23 00:01
수정 2026-06-23 00:01
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미국과 이란이 종전과 호르무즈 해협 재개방에 합의하면서 올해 하반기에 원·달러 환율이 1400원대를 기록하며 안정될 것이라는 전망이 나왔다.

한국경제인협회는 22일 서울 영등포구 FKI타워에서 ‘2026년 하반기 환율 전망과 산업별 대응전략’ 세미나를 열었다. 김진욱 씨티은행 수석이코노미스트는 주제 발표에서 “향후 반도체 호황에 따른 수출 확대와 국내 투자자의 주식 투자 증가, 경상수지 흑자의 지속 가능성 등이 원화의 강세 요인으로 작용할 것”이라며 “원·달러 환율은 향후 3개월간 1480원 안팎을 기록한 뒤, 6∼12개월 사이에는 1450원 수준으로 낮아질 것”이라고 전망했다. 다만 환율 흐름이 대외적 요인에 의존하며 여전히 불안정한 상황이라 산업별로 구조적 대응에 나서야 한다는 언급도 있었다. 조경엽 씨지엘경제연구원장은 고환율에 대해 달러 강세와 한미 금리차, 글로벌 자금 이동 등이 중첩된 구조적 현상으로 진단한 뒤 “수출 주도형 대기업은 가격경쟁력 개선 효과를 활용해 해외 경쟁사와의 ‘초격차’를 확대하고, 수입 중간재 의존도가 높은 기업은 비용 충격 완화와 공급망 안정화에 초점을 맞춰야 한다”고 제언했다.

이어진 토론에서 강태수 한경협 특임연구위원은 “향후 10년간 우리나라가 미국에 3500억 달러를 투자하면 환율 상승 압력으로 작용할 수 있고, 기업 투자에도 차질이 빚어질 수 있다”며 미국도 한국의 환율 안정에 동참하도록 ‘윈윈 전략’을 펼쳐야 한다고 강조했다. 주원 현대경제연구원 본부장도 “시장심리 안정을 위해 미국과의 원·달러 통화스와프를 지속적으로 추진할 필요가 있다”고 했다.

2026-06-23 B3면
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