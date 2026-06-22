한국 선박 2척 호르무즈 빠져나왔다…종전 합의 후 처음

남은 한국 선박 22척…한국인 선원 135명

이미지 확대 오만 북부에서 20일 인근 호르무즈 해협을 촬영한 사진. 카사브 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오만 북부에서 20일 인근 호르무즈 해협을 촬영한 사진. 카사브 신화 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 종전 양해각서 체결 이후 호르무즈 해협이 열리면서, 내측에 대기하던 한국 선박 2척이 통과해 정상 항해 중이다. 해수부는 위험 구역 통과 전이라며 구체적 정보는 공개하지 않았다. 호르무즈 해협 재개방 뒤 한국 선박 2척 통과

해수부, 위험구역 통과 전이라 세부 공개 제한

남은 한국 선박 22척, 안전 운항 지원 지속

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미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 호르무즈 해협이 열리면서 한국 선박 두 척이 호르무즈 해협을 빠져나왔다. 양국의 종전 합의 이후 처음이다.해양수산부는 22일 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 두 척이 해협을 통과해 정상 항해 중”이라고 밝혔다.이들 선박은 한국 선사가 운용하지만 한국인 선원이 승선하지는 않았다. 또 목적지는 한국이 아닌 것으로 전해졌다.해수부는 “현재까지 선박이 위험 구역을 완전히 통과하지 않았다”며, 선원의 안전과 선사의 입장을 고려해 구체적인 정보를 공개할 수 없다고 덧붙였다.앞서 양국은 17일(현지시간) 종전 양해각서(MOU)에 최종 서명했는데, MOU 5조에는 이란이 60일 동안 통항료 없이 선박들의 호르무즈 해협 통항을 위한 조치를 한다는 내용이 담겼다.이후 이란 페르시아만해협청(PGSA)은 호르무즈 해협 통항 신청을 받기 시작해 해협에 갇힌 한국 선박들의 선사들도 신청했다.이번에 한국 선박 두 척이 해협을 빼져나오면서 남은 선박은 22척으로 줄었다.지난 2월 말 해협이 봉쇄됐을 당시 해협 내에는 한국 선박 26척이 있었다. 이후 이란 측과의 협의를 통해 유조선과 액화천연가스(LNG) 운반선 각각 한 척이 빠져나오는 데 성공했다.해협 내 한국인 선원은 총 135명으로, 이중 33명은 외국 선박에 승선 중이다.해수부는 “우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항 관련 정보 제공, 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다”고 강조했다.다만 양국의 MOU 체결 뒤에도 지정학적 불안이 이어지고 있어 이란이 재차 해협을 봉쇄할 가능성이 남아있다.이란군은 이스라엘의 레바논 남부 공습이 이어지자 지난 20일 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언했다. 이에미 중부사령부는 곧바로 이란이 해협을 통제하고 있지 않으며 선박 통행이 계속되고 있다고 일축했다.