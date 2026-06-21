폰·가전이 내 주치의… 삼성이 그린 AI 헬스 미래 ‘커넥티드 케어’

파리 ‘비바테크’서 비전 공개

이미지 확대 유럽 최대 규모 스타트업 박람회 ‘비바테크 2026’가 프랑스 파리에서 지난 19일(현지시간) 열린 가운데 박헌수 삼성전자 MX(모바일경험)사업부 디지털헬스팀장이 ‘더 건강한 내일로의 초대’ 세션에서 발언하고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 유럽 최대 규모 스타트업 박람회 ‘비바테크 2026’가 프랑스 파리에서 지난 19일(현지시간) 열린 가운데 박헌수 삼성전자 MX(모바일경험)사업부 디지털헬스팀장이 ‘더 건강한 내일로의 초대’ 세션에서 발언하고 있다.

삼성전자 제공

세줄 요약 삼성전자가 파리 비바테크 2026에서 헬스케어 비전 ‘커넥티드 케어’를 소개했다. 스마트폰·웨어러블·가전·TV를 연결해 일상 속 건강 데이터를 바탕으로 질병을 미리 예방하는 선제적 관리 체계를 강조했다. 삼성 헬스와 스마트싱스의 대규모 사용자 기반도 내세웠다. 비바테크 2026서 커넥티드 케어 비전 공개

기기·플랫폼 연결한 선제적 건강관리 구상

삼성 헬스·스마트싱스 대규모 기반 강조

2026-06-22 B1면

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삼성전자가 지난 19일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 유럽 최대 스타트업 박람회 ‘비바테크 2026’에서 삼성 헬스케어 비전인 ‘커넥티드 케어’를 소개했다고 21일 밝혔다.패널 토론 행사에는 삼성전자 MX(모바일경험)사업부의 박헌수 디지털 헬스 팀장과 삼성전자의 글로벌 스타트업 육성 조직인 삼성넥스트의 데이빗리 센터장, 미국 헬스케어 플랫폼 젤스의 마이크 멕쉐리 최고경영자(CEO)가 참석했다.박 팀장은 연결된 생태계를 기반으로 질병을 예방하는 선제적 관리를 통해 더 많은 사람이 건강하고 활기차게 살 수 있도록 지원하겠다는 삼성전자의 헬스케어 비전 커넥티드 케어를 소개했다. 커넥티드 케어는 반도체, 스마트폰, 웨어러블 기기, 가전제품, TV 등 다양한 기기와 플랫폼을 연결해 헬스케어 생태계를 구축하는 데 초점을 두고 있다. 이를 통해 질병 발생 이후 치료에 집중하는 사후적 대응에서 벗어나, 일상생활 속 건강관리를 바탕으로 질병을 미리 예방하는 선제적 관리 체계로 전환하겠다는 취지다.삼성전자는 7700만명의 삼성 헬스 사용자, 4억 6000만명이 넘는 스마트싱스 가입자를 갖춘 고객 기반 헬스케어 생태계를 강조했다. 이번 행사에서는 삼성전자의 개방형 헬스케어 생태계를 뒷받침하는 ‘삼성 헬스 SDK 스위트’도 소개됐다. 소프트웨어 개발 도구인 삼성 헬스 SDK 스위트를 활용하면 첨단 센서 기술과 헬스 플랫폼을 활용한 혁신적인 헬스케어 서비스를 개발할 수 있다.박 팀장은 헬스케어의 미래에 대해 “AI 기반으로 연결된 생태계가 내가 언제 무엇을 필요로 하는지 아는 일상의 동반자가 돼 개인의 건강 목표를 달성하도록 도와줄 것”이라고 전망했다.