첨단 패키징·시스템 통합 등 총괄

“韓 반도체 기업 위상 반영” 평가

SK하이닉스-인텔, 협력 구체화 전망

이미지 확대 인텔 수석 부사장으로 합류하는 이석희 전 SK하이닉스 사장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 인텔 수석 부사장으로 합류하는 이석희 전 SK하이닉스 사장. 서울신문DB

세줄 요약 인텔이 이석희 전 SK하이닉스 사장을 파운드리 부문 수석 부사장으로 영입했다. 그는 첨단 패키징과 시스템 통합, 백엔드 기술·제조를 총괄하고 립부 탄 CEO에게 직접 보고한다. 업계는 한국 반도체 인재의 위상이 드러났다고 봤다. 인텔, 이석희 전 SK하이닉스 사장 영입

파운드리 수석 부사장 임명, 첨단 패키징 총괄

한국 반도체 인재 위상과 협력 확대 기대

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미국 반도체 업체 인텔이 이석희 전 SK하이닉스 사장을 수석 부사장으로 영입했다. 한국 반도체 기업의 수장을 맡았던 인사가 글로벌 빅테크 최고위층에 합류한 것으로, 인공지능(AI) 시대 우리 반도체 기업의 위상이 반영됐다는 평가가 나온다.인텔은 18일(현지시간) 보도자료를 통해 반도체 업계 베테랑 이 전 사장을 파운드리 부문 수석 부사장으로 임명한다고 밝혔다.이 수석 부사장은 첨단 패키징, 시스템 통합, 백엔드 기술 개발 및 백엔드 제조 부문 전체를 총괄한다. 또 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)에게 직접 보고하게 된다.한국 기업인이 글로벌 빅테크의 특정 지역 또는 파트 책임자가 아닌 본사 최고위 경영진으로 영입된 것은 사실상 처음인 것으로 업계는 보고 있다.인텔은 이번 인사를 통해 파운드리 부문에 첨단 패키징을 전담하는 독립적이고 집중적인 사업부를 구축한다는 계획이다.이 수석 부사장은 SK하이닉스의 대표이사 사장을 역임한 뒤 지난달 말까지 SK온의 대표이사 사장을 지냈다. SK하이닉스 사장 재임 중 인텔의 낸드 사업부(현 솔리다임) 인수를 주도했고, 퇴임 후에는 미국에서 솔리다임 의장직을 맡기도 했다.이 수석 부사장은 미국 스탠퍼드대에서 공학박사 학위를 받은 뒤 현대전자를 거쳐 10년 넘게 인텔에서 연구원으로 근무한 바 있다.한편 업계에서는 이 수석 부사장의 인텔 합류로 SK하이닉스와 인텔 간 협력이 구체화할 것이라고 보고 있다.